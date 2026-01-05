Un anno di azioni concrete: cura dei territori, difesa della biodiversità, monitoraggi ambientali e battaglie per contro chi inquina. Seimila alberi nuovi, salvate 100 testuggini di mare. Il rapporto Ecomafie.

È stato un anno intenso, dice la Legambiente. “Un anno complesso, segnato da sfide ambientali sempre più evidenti, ma anche da tante occasioni in cui l’impegno condiviso ha fatto la differenza. Abbiamo come sempre attraversato insieme questo 2025 con gesti concreti, presenza nei territori e attenzione alle persone che li abitano. Un anno che non avremmo potuto attraversare senza la forza delle persone che ogni giorno scelgono di stare dalla parte dell’ambiente”.



Seimila alberi

Le iniziative della Legambiente hanno consentito di piantare 6mila nuovi alberi in Italia, durante i 150 eventi della 30ª edizione della Festa dell’Albero: “Radici nel presente, rami rivolti al futuro. Abbiamo celebrato la 33ª edizione di Puliamo il Mondo, restituendo bellezza a territori spesso dimenticati, armati di guanti, sacchi e voglia di fare comunità”, dice l’associazione ecologista.



Testuggini

È stata anche un’estate “tartastica”: 100 tartarughe Caretta caretta curate e rimesse in mare e centinaia di nidi protetti fino alla schiusa, per difendere una specie simbolo del Mediterraneo.



Ecomafie

Dopo anni di denunce e impegno con il Rapporto Ecomafia, il decreto Terra dei Fuochi è diventato legge riconoscendo finalmente la gravità dei crimini ambientali. E una sentenza sul caso Pfas in Veneto ha affermato un principio fondamentale: chi inquina paga. Ora la sfida è una sola, imprescindibile: le bonifiche.



