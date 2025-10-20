Qualità dell'aria, l'andamento dell'ozono nel periodo estivo. L'analisi della stagione estiva mostra maggiori criticità per gli episodi acuti. Tra i motivi anche i diversi composti organici presenti in masse d’aria inquinate dalle combustioni di foreste dalle zone del Canada centrale che sono giunte sino a noi e hanno fatto crescere la contaminazione di ozono in mezz’Europa.

Il periodo estivo è stato caratterizzato da episodi acuti di ozono, inquinante che rimane critico. Lo rilevano le analisi dell’Arpae, l’agenzia regionale di protezione dell’ambiente dell’Emilia-Romagna. Il 30 settembre si è conclusa la stagione estiva per il monitoraggio dell’ozono ai sensi del D.Lgs 155/2010; questa norma prevede che le concentrazioni di ozono siano elaborate in indicatori relativi alla protezione della salute umana e della vegetazione e confrontate con i limiti normativi. A differenza dello scorso anno, la stagione estiva del 2025 è stata caratterizzata da rilevanti episodi acuti di ozono, che hanno portato al superamento continuo dell’obiettivo a lungo termine per un lungo periodo di giorni, a ondate, in coincidenza con le principali ondate di calore a metà giugno, all’inizio di luglio e all’inizio di agosto. I primi superamenti della soglia di informazione sono stati registrati l’11 giugno, a partire da questa data abbiamo assistito al più intenso episodio acuto di ozono di questa estate. Tale episodio ha riguardato buona parte del territorio europeo.



Giugno il peggiore

Il momento peggiore per la quantità di ozono nell’aria è stato in giugno; è un risultato insolito per il periodo per durata e anche per intensità ed è dovuto all’andamento delle condizioni meteorologiche, che sono state molto favorevoli alla formazione di ozono, e probabilmente anche ai diversi composti organici presenti in masse d’aria inquinate dalle combustioni di foreste dalle zone del Canada centrale che sono giunte sino a noi.

I due mesi successivi, più dinamici da un punto di vista meteorologico, hanno comunque avuto episodi critici, per il verificarsi di condizioni favorevoli alla formazione di ozono in alcuni periodi definiti.



Rilevare i composti organici

Diffuso ancora il superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana. Il dato cumulato sull’intera regione risulta però almeno inferiore a quello totale riscontrato nel 2024 e 2022.

Occorre comunque tenere in considerazione la fenomenologia complessa che caratterizza questo inquinante, la non linearità dei fenomeni associati alla produzione e alla distruzione della molecola di ozono. La relazione tra la concentrazione dei due principali gruppi di precursori, ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (voc), e la produzione di ozono troposferico è molto complessa da valutare, la sua comprensione e corretta definizione è fondamentale, ed è per questo che Arpae si è dotata di un misuratore di alcuni voc (C2-C6; C6-C12), installato in una stazione di fondo urbana, le cui misurazioni in continuo potranno permettere di colmare parzialmente le lacune conoscitive e di comprendere se stia cambiando qualcosa nella dinamica e nella chimica dei processi.



Il luogo più salubre

Una sola stazione, Castelluccio Alto Reno Terme (Bologna), non ha fatto registrare alcun superamento dell’obiettivo a lungo termine per la salute umana. Anche in questo caso, a differenza dello scorso anno, la stagione estiva del 2025 è stata caratterizzata da rilevanti episodi acuti di ozono.



I casi peggiori

Le concentrazioni di ozono hanno raggiunto valori orari elevati dall’11 al 15 giugno, sino a 223 µg/m3 a Castellarano (Reggio Emilia), valore massimo misurato sull’intera regione nell’arco dei mesi estivi. In questo periodo il superamento è stato anche persistente (più ore nell’arco di uno stesso giorno). L’episodio ha interessato prevalentemente la parte occidentale e centrale della regione.

Nell’ultima decade del mese, sempre nella zona ovest della regione, sono stati registrati altri superamenti; sporadici superamenti sono occorsi anche nell’area orientale. Il perdurare del più intenso episodio acuto dell’estate 2025, ha fatto superare anche ad inizio luglio la soglia di informazione.

Sporadici e localizzati superamenti della soglia di informazione sono avvenuti nel rimanente mese di luglio (15) ad agosto (9-10 e 14).

La soglia di allarme (240 µg/m3 superata per almeno 3 ore consecutive) non è mai stata superata.



Leggi il rapporto dell’Arpae sull’ozono estivo: https://www.arpae.it/it/temi-ambient...