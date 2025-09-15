Il Veneto ha ufficializzato con una delibera di giunta il rinvio al 1° ottobre 2026 il blocco dei veicoli diesel Euro 5. Anche Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna hanno rinviato di un anno il blocco della circolazione per i motori Euro 5. Questo slittamento è stato approvato con un emendamento al decreto-legge Infrastrutture.

Il Veneto ha ufficializzato e slitta al 1° ottobre 2026 il blocco della circolazione dei veicoli commerciali e delle autovetture ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, come inizialmente previsto. Lo prevede una delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore all'Ambiente Giampaolo Bottacin, in recepimento di quanto disposto dalla legge nazionale del 18 luglio 2025 (decreto-legge Infrastrutture 73/2025).



Il blocco in Alta Italia

Le regioni padano-venete che hanno rinviato il blocco della circolazione per le auto diesel Euro 5 (immatricolate tra il 2009 e il 2015) dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 sono Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Questo slittamento è stato approvato dal governo in risposta alle sollecitazioni delle quattro regioni del bacino padano per mitigare l'impatto economico e sociale sulle famiglie e le imprese, pur mantenendo l'obbligo di misure compensative per ridurre le emissioni (come potenziamento del bonus per il trasporto pubblico locale, incentivi per veicoli ibridi e mobilità sostenibile). Le restrizioni, quando in vigore, si applicheranno principalmente nei comuni con oltre 100mila abitanti (invece di 30mila come inizialmente previsto), nei giorni feriali durante i mesi invernali (ottobre-aprile), con orari variabili (ad esempio, dalle 8,30 alle 18,30 in Veneto e Emilia-Romagna, più estesi in Lombardia). Le regioni possono ulteriormente modulare o anticipare le misure nei piani di qualità dell'aria, ma il rinvio è uniforme per tutte e quattro. A Milano restrizioni più severe sono già attive nelle aree B e C, non soggette al rinvio generale.



Impatto trascurabile

"Visto il trascurabile impatto degli euro 5 diesel nel complesso delle emissioni in atmosfera - fa notare l’assessore veneto all’ambiente, Giampaolo Bottacin - le Regioni hanno interloquito con il ministro Pichetto per evitare il blocco di queste auto che, tra l'altro, sono piuttosto recenti. In seguito a questa interlocuzione costruttiva il ministro, che ringrazio, ha predisposto la modifica normativa statale che bloccava dal primo ottobre 2025 tali veicoli. Ho quindi proposto alla giunta una delibera che evita il blocco, anche per andare incontro a quei cittadini che non hanno la possibilità di cambiare l'auto".



Il piano veneto

La giunta veneta ha anche affidato a un comitato tecnico istituito nell'ambito del piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, la valutazione e la determinazione di eventuali misure compensative, alternative alla limitazione strutturale, attraverso una proposta di modifica e integrazione delle vigenti misure del piano da approvare in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle azioni entro l’ottobre 2026.