È stata accusata di “sedizione”: ha fornito una serie di strumenti a sostegno dei contadini indiani nella loro lotta contro tre leggi neoliberiste a favore delle grandi industrie indiane

Disha Ravi, giovane ambientalista tra i fondatori di Fridays for Future in India, è stata arrestata sabato dalla Polizia di Bangalore con l'accusa di avere condiviso sul web un manuale in sostegno allo sciopero degli agricoltori contro tre leggi neoliberiste a favore delle grandi industrie indiane accusate di land grabbing. Come lei, negli ultimi giorni sono finiti in manette Shantanu Mulak, attivista per il clima, e l’avvocatessa Nikita Jacob, 30 anni: tutti accusati di aver preso parte ad un incontro “sospetto” su Zoom.

Disha è stata definita una cospiratrice chiave nella "formulazione e pubblicizzazione" del toolkit, la "cassetta degli attrezzi" con i suggerimenti per affiancare i contadini indiani nella loro lotta, rilanciata in tutto il mondo lo scorso 4 febbraio da Greta Thunberg. Secondo l’accusa, Disha potrebbe aver partecipato alla preparazione del piano per l’assalto al Forte Rosso durante la protesta di massa degli agricoltori lo scorso 26 gennaio a Delhi.

"Un attacco senza precedenti alla democrazia" ha commentato il governatore di Delhi, Arvind Kejriwal in merito all'arresto dell'attivista. Secondo le denunce di vari esponenti di movimenti di difesa dei diritti umani, Disha è stata interrogata senza che all'udienza prendesse parte un avvocato difensore. L'arresto della Ravi è visto da molti come un ulteriore mossa della strategia intimidatoria del governo centrale, da cui dipende la Polizia di Delhi.

Studentessa modello, diplomata in Economia e specializzata in Finanza, la giovane attivista si mantiene facendo la cameriera in un ristorante vegano, e nel tempo libero pianta alberi e organizza gruppi per ripulire laghi e fiumi dai rifiuti. In tutta l’India si sono registrate manifestazioni di protesta e centinaia di attivisti e simpatizzanti di Fridays for Future hanno manifestato in numerose città chiedendo la liberazione di Ravi.