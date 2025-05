Il ruolo strategico che possono giocare le foreste come filtro alla diffusione delle fibre polimeriche. Dalle analisi condotte nel bacino artificiale della diga di Ridracoli (Forlì-Cesena) emerge che la concentrazione delle microplastiche è molto più bassa rispetto ad altri laghi italiani. Il caso della neve sul Terminillo.

Le foreste possono giocare un ruolo strategico come filtro alla diffusione delle microplastiche. È quanto emerge da uno studio condotto da Enea e Arpae Emilia-Romagna, con il sostegno di Romagna Acque, nell'invaso di Ridracoli (Forlì-Cesena), tra i più importanti della regione per la fornitura di acqua potabile e la produzione di energia elettrica, dove la concentrazione di fibre di polimeri plastici è risultata molto più bassa rispetto ad altri laghi italiani. In questo lago circondato dal bosco del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, la concentrazione di microplastiche nei campioni prelevati in superficie e nella colonna d'acqua è stata pari a 0,02-0,04 microplastiche per metro cubo d’acqua, di fronte a un valore medio di 13 microplastiche per metro cubo rilevato nei laghi di Bracciano e Trasimeno, che non sono circondati da foreste.



Il progetto

I risultati dello studio sono stati presentati nel corso dell'evento Progetto Life Blue Lakes: una campagna di monitoraggio delle microplastiche nella diga di Ridracoli tra foreste millenarie a Capaccio di Santa Sofia (Forlì-Cesena).

L'attività è stata svolta nell'ambito del progetto europeo Life Blue Lakes, condotto da Enea e Legambiente, nel quale è stato sviluppato il primo protocollo europeo per il campionamento e la caratterizzazione delle microplastiche presenti nelle acque dolci, testato in diverse campagne e successivamente condiviso tramite corsi di formazione con i tecnici Arpae e le autorità locali competenti. Parallelamente, presso il Centro Ricerche Enea Casaccia (Roma) è stato allestito un laboratorio all'avanguardia che dispone degli strumenti spettroscopici e delle conoscenze necessarie per l'isolamento e l'analisi delle microplastiche, con l'obiettivo di valutare e quantificare la presenza delle microplastiche in vari comparti ambientali. Il protocollo Blue Lakes mira a fornire un contributo fondamentale allo sviluppo e alla condivisione di metodologie integrate per la progettazione e attuazione di un programma di monitoraggio delle MP funzionale alla gestione della salvaguardia della qualità acque dolci.



I dati

In tutti i campioni prelevati, la densità̀ di particelle è molto bassa rispetto agli altri specchi lacustri studiati, sia in superficie che nella colonna d'acqua: il valore minimo è pari a zero, il massimo 2,08 (rinvenuto in superficie). Sono stati rinvenuti complessivamente 15 tipi diversi di polimeri; tra i più̀ frequenti, polietilene e polipropilene, materiali ampiamente utilizzati in diversi settori industriali e per la realizzazione di prodotti di consumo quotidiano.

Un recente studio, condotto in Appennino da Enea in collaborazione con Sirf (Società Italiana di Restauro Forestale), ha rilevato la significativa presenza di microplastiche sotto forma di microfibra nell'acqua di pluviometri posizionati nelle chiome degli alberi. A confermare l'ampia diffusione del fenomeno, uno studio appena pubblicato da Enea evidenzia la presenza di grandi quantità di microplastiche e microfibre trascinate a terra dalla neve caduta sulla sommità del Monte Terminillo.



Il commento

"Con questo progetto Arpae prosegue l’impegno nel monitoraggio delle microplastiche, che va dall'ambiente marino a quello fluviale e lacustre e alle acque sotterranee - ha sottolineato il direttore tecnico di Arpae, Eriberto De Munari -. Si tratta di un tema emergente che assumerà una rilevanza sempre maggiore e richiede una capacità analitica avanzata. Con lo studio e la maggiore conoscenza del fenomeno possiamo contribuire alla tutela della salute umana e degli ecosistemi".

“La scelta è ricaduta su questo invaso, risorsa fondamentale per l'intera Regione, per la sua posizione strategica all'interno di un'area ricca di biodiversità e di acqua ad uso potabile”, ha evidenziato Patrizia Menegoni del laboratorio Enea di biodiversità ed ecosistemi. “Nello stesso tempo ci ha spinto anche l'ipotesi che, vista l'elevata qualità delle sue acque, il lago potesse costituire una sorta di punto zero per gli studi che hanno confermato il ruolo degli ecosistemi forestali circostanti nella riduzione della dispersione delle microplastiche, fornendo un'azione di filtro, a protezione della qualità delle acque dolci”.

“Una considerazione specifica va posta nei riguardi della forma delle microplastiche, poiché, contrariamente agli altri laghi studiati, nella diga, non sono stati mai osservati filamenti o fibre solitamente trasportate dall'aria”, spiega Menegoni. “Anche in questo caso l'ipotesi più plausibile è la funzione-filtro delle foreste e, in particolare, degli alberi i cui apparati fogliari possono catturare le microplastiche in forma di fibre che poi, alla caduta delle foglie o con l'azione di lavaggio delle piogge, vengono bloccate nei suoli, limitando il loro passaggio ad altre matrici”.

“Questi dati suggeriscono che le foreste possono contribuire a intercettare le microfibre presenti nell'aria, per poi trasferirle e bloccarle nel suolo e sottolinea la necessità di indagare il ruolo degli ecosistemi montani e forestali nella cattura delle particelle inquinanti presenti nell'atmosfera”, sottolinea Bartolomeo Schirone di Sirf.



Per saperne di più https://www.arpae.it/it/notizie/ambi...

Lo studio “Microplastics in the Mount Terminillo snow’s (Rieti, Italy)” sulle nevi del Terminillo: https://www.biorxiv.org/content/10.1...

Il progetto europeo Blue Lakes: https://lifebluelakes.eu/