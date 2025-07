Diversi studi confermano che con il riscaldarsi del clima sopravvivono molte più persone di quante non ne uccida il caldo. Il divario tra le stime basate su modelli astratti e i dati realmente osservati. I dati sui decessi di giugno realmente registrati a Milano: 27 in più rispetto a maggio e 67 in più rispetto al giugno 2024 (ma una ricerca modellistica stima che il caldo a Milano abbia ucciso 317 persone).

Spirano di freddo molte più persone di quanto non ne scompaiano uccise dal caldo, e se la temperatura del mondo sale muoiono meno esseri umani, non di più. Da uno studio su Lancet emerge che l'aumento di temperatura collegato al riscaldamento globale nel periodo 2000-03 contro il 2016-19 ha comportato sì la morte da caldo di molte persone, ma il salvataggio di molte più persone, circa 15mila persone ogni anno, le quali altrimenti sarebbero morte per il freddo. In Italia il freddo uccide circa una decina di volte di più del caldo estremo.



Diversi studi

Più nel dettaglio, in Italia il rischio di mortalità sta all'8,5% per il freddo e allo 0,94% per il caldo estremo [Gasparrini et al., Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study, 2015]. Anche nel resto del mondo si ottengono risultati simili, dice l’articolo scientifico pubblicato da The Lancet [Zhao et al., Global, regional and national burden on mortality associated with non-optimal ambient temperature, 2021]; secondo questa analisi il freddo estremo fa una strage da 5 a 15 volte, secondo i diversi climi, più devastante rispetto al caldo insopportabile.

Il dato viene confermato anche dalla ricerca “Estimating future heat-related and cold-related mortality under climate change, demographic and adaptation scenarios in 854 European cities” pubblicata da Nature.



Il modello e i dati reali

Nel frattempo, giorni fa una stima modellistica pubblicata a Londra e rilanciata da un’associazione italiana che ha suscitato molta eco sulla stampa italiana ha detto che, secondo il modello di calcolo adottato, in una sola settimana di caldo estremo le ondate di calore abbiano causato oltre 2.300 decessi in 12 città europee, di cui 1.500 dovuti al riscaldamento globale. Tra le città esaminate dallo studio Milano è la peggiore con 317 decessi stimati.

E ora a fianco della stima modellistica arrivata da Londra ecco i dati reali: in tutto il mese di giugno i decessi reali nel Comune di Milano sono stati 1.198, 27 in più rispetto a maggio 2025 e 67 in più rispetto a un anno fa, cioè rispetto al giugno 2024 (circa 200 in tutta l’area metropolitana).



Leggi lo studio pubblicato da Lancet https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00081-4/fulltext

Leggi lo studio pubblicato da Nature https://www.nature.com/articles/s415...