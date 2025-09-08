Ecco il rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia. Il documento avverte: in Italia sono a rischio 58 ecosistemi (di cui 7 in condizioni critiche, 22 in pericolo e 29 vulnerabili). il 72% di 4,2 milioni di aziende non finanziarie nei 20 Paesi dell’area euro dipendono strettamente da almeno un servizio ecosistemico. I dati, le politiche ambientali, i documenti.

La Ue stima che nel nostro Paese un’azione diffusa di riqualificazione ecologica potrebbe generare benefici pari a 2,4 miliardi di euro, a fronte di costi pari a 261 milioni di euro. Il rapporto è fortemente vantaggioso e superiore a quello medio della Ue, sia in valore assoluto sia riferito alla popolazione residente. Un’analisi realizzata da ricercatori della Bce ha valutato che circa il 72% di 4,2 milioni di aziende non finanziarie nei 20 Paesi dell’area euro dipendono strettamente da almeno un servizio ecosistemico e quasi il 75% dei prestiti bancari a imprese non finanziarie sono concessi ad aziende fortemente dipendenti da almeno un servizio ecosistemico. Sono alcuni dei dati contenuti nell’executive summary del sesto rapporto sullo stato del capitale naturale, approvato dal ministero dell’Ambiente e dalle altre istituzioni coinvolte.



Che cosa contiene

Il rapporto sullo stato del capitale naturale ha il compito di evidenziare ai policy makers il fondamentale ruolo ricoperto dal capitale naturale italiano rispetto al sistema socioeconomico del Paese, elaborando schemi concettuali, migliorando la conoscenza e affinando modelli di misurazione del capitale naturale e degli impatti delle politiche su esso.

Il rapporto viene trasmesso ogni anno al presidente del Consiglio e al ministro dell’Economia, per avvicinarsi agli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio. Grazie a una sinergia tra esperti della materia, centri di ricerca e la amministrazione pubblica, da una edizione all’altra del rapporto sono stati compiuti significativi progressi in termini di arricchimento dei fattori di analisi, miglioramento della valutazione biofisica degli ecosistemi, definizione di percorsi metodologici per l’attribuzione di una misurazione monetaria al flusso di Servizi Ecosistemici prodotti dal nostro capitale naturale.



Alcuni numeri

Dalla lista degli ecosistemi a rischio in Italia emerge, relativamente agli ecosistemi terrestri, che nel nostro Paese sono a rischio 58 ecosistemi (di cui 7 in condizioni critiche, 22 in pericolo e 29 vulnerabili), 18 saranno possibilmente a rischio nel futuro, solo 4 non corrono rischi di essere minacciati e 5 non sono a rischio. La superficie nazionale sottoposta a diverse categorie e livelli di pressioni è stimata in generale al 19,6% (circa il 43% rispetto a quella coperta dagli ecosistemi naturali e seminaturali) e che il 16,3% si riferisce agli ecosistemi vulnerabili, il 3% agli ecosistemi in pericolo e lo 0,3% a quelli in condizioni critiche.



Un saldo positivo

La Commissione Europea ha reso noto il saldo economico positivo che il ripristino della natura andrebbe a generare con un guadagno “da 4 a 38 euro di valore economico per ogni euro speso”, evidenziando che, se i costi delle operazioni di ripristino andranno avanti fino al 2050, i benefici matureranno anche ben oltre quel limite temporale. Un investimento innovativo e molto proficuo, per il presente ed il futuro.



Gli impegni

In questa sesta edizione del rapporto sono indicate “raccomandazioni” e impegni per la tutela del capitale naturale che si ritiene debbano essere messi in atto con maggiore impellenza, considerata la recente introduzione dei principi sulla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, in quelli fondamentali nella Costituzione; della necessità di coordinare in modo efficiente e coerente le politiche internazionali, comunitarie e nazionali; e infine, della programmazione ed attuazione del piano per la transizione ecologica, della strategia nazionale per la biodiversità 2030, del piano nazionale dei ripristini, nell’azione di mainstreaming e di governance multilivello della strategia nazionale per sviluppo sostenibile, del piano nazionale di ripresa e resilienza, e favorire l'integrazione della sostenibilità nelle politiche di settore, come quelle agricole, forestali, energetiche e industriali.



Strumenti

Il rapporto, corredato di infografiche, fornisce strumenti per raggiungere obiettivi sociali, economici e ambientali, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e con gli obiettivi per una crescita sostenibile indicati dall’Agenda 2030, con gli impegni derivanti dal Green Deal europeo e dalle nuove strategie europee per la biodiversità e Farm to Fork.



Gli autori

La legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 67, prevede la redazione annuale del “Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia” da parte del Comitato per il capitale naturale (Ccn), presieduto dal ministro dell’Ambiente, e composto da dieci ministri, dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dalla Conferenza delle Regioni, cinque istituti pubblici di ricerca e un gruppo di esperti della materia nominati dal ministro dell’Ambiente.

Il Comitato capitale naturale ha assunto perciò questa visione: “la nostra deve essere la prima generazione che lascia i sistemi naturali e la biodiversità in uno stato migliore di quello che ha ereditato”.



Leggi il Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia: https://www.mase.gov.it/portale/docu...