Vincono tutti, almeno a sentire i comunicati dai toni trionfali di tutte le parti in contenzioso fra loro. Il tema riguarda un’ordinanza secondo la quale il Tribunale di Roma è competente per giudicare la causa sul riscaldamento globale intentata da Greenpeace e dall’ong Re:Common contro l’Eni per le emissioni prodotte dagli idrocarburi e da chi li usa.

Vincono tutti nella causa del clima. In ordine alfabetico Eni, Greenpeace e Re:Common, più i ministeri dell’Ambiente e dell’Economia, la Cassa Depositi e Prestiti e 12 cittadini. Vincono tutti, almeno a sentire i comunicati dai toni trionfali di tutte le parti in contenzioso fra loro. Il tema riguarda un’ordinanza della Corte di cassazione secondo la quale il Tribunale di Roma è competente per giudicare la causa contro il riscaldamento globale intentata da Greenpeace e dall’ong Re:Common contro l’Eni per le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle attività nel settore degli idrocarburi e soprattutto per le emissioni di CO2 prodotte da chi usa gli idrocarburi prodotti dall’Eni, come il metano, la benzina e il gasolio che bruciamo noi ogni giorno.



Dice l’Eni

“Eni esprime la propria grande soddisfazione in merito alla decisione della Cassazione. Finalmente si potrà riprendere il dibattimento innanzi al Tribunale di Roma dove saranno smontati i teoremi infondati di Greenpeace e Re:Common sulle fantasiose responsabilità per danni attribuibili ad Eni relativi ai temi del cambiamento climatico, in un contesto rigoroso e rispettoso della legge e non a fronte degli slogan strumentali, infondati e spesso mendaci delle due associazioni".



Dicono Greenpeace e Re:Common

“Il responso della Suprema Corte sancisce senza ombra di dubbio che i giudici italiani si possono pronunciare sui danni derivanti dal cambiamento climatico sulla scorta tanto della normativa nazionale, quanto delle normative sovranazionali e che, dunque, le cause climatiche nel nostro Paese sono lecite e ammissibili anche in termini di condanna delle aziende fossili a limitare i volumi delle emissioni climalteranti in atmosfera. La Cassazione ribadisce anche che un contenzioso climatico come quello intentato da Greenpeace Italia e Re:Common non è affatto un’invasione nelle competenze politiche del legislatore o delle aziende, quali Eni. La tutela dei diritti umani fondamentali di cittadine e cittadini minacciati dall’emergenza climatica è superiore a ogni altra prerogativa”.



La vicenda

Nel maggio 2023 Greenpeace onlus nella persona del presidente Ivano Novelli, Re:Common nella persona della presidente Rebecca Rovoletto, i politici Marco Lion e Patrizia Bartelle con gli attivisti Francesca Zazzera, Giorgio Crepaldi, gli attivisti veneti Lucia Pozzato, Vanni Destro, Lucia Ruffato, Giovanna Deppi, Ninetto Martucci, la piemontese Rachele Caravaglios, l’attivista siciliana Noa Helffer e con Maria Antonietta D’Antonio avviarono una causa civile contro la compagnia petrolifera e i due azionisti di riferimento (Cassa Depositi e Prestiti e ministero delle Finanze hanno insieme il 38,1% delle azioni dell’Eni) per i danni che affermano di avere subito e per quelli futuri, in sede patrimoniale e non, derivanti dal fenomeno del riscaldamento globale “cui il colosso italiano del gas e del petrolio ha significativamente contribuito con la sua condotta negli ultimi decenni, pur essendone pienamente consapevole”.

Eni, Cdp e Mef avevano eccepito “il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario adito”, cioè che il Tribunale non è competente per giudicare un fenomeno di dimensioni planetarie che ha miliardi di responsabili, e che quindi nel nostro Paese una causa climatica non fosse procedibile.

Così Greenpeace e ReCommon avevano fatto ricorso, per regolamento di giurisdizione, alla Corte di Cassazione per chiedere se un giudice nazionale ordinario ha competenza per giudicare sul riscaldamento del clima del pianeta.

Il 18 febbraio la Cassazione a sezioni civili unite, presidenti Ettore Cirillo Franco De Stefano e Alberto Giusti, relatore Guido Mercolino, hanno emesso l’ordinanza per dire che sì, il Tribunale di Roma ha competenza per giudicare sul riscaldamento del pianeta. L’ordinanza è stata pubblicata il 21 luglio.



Per saperne di più https://www.eni.com/it-IT/media/caus...

Leggi l’ordinanza della Cassazione https://www.recommon.org/download/or...