Gli scienziati cercano di capire se queste reazioni spontanee si esauriranno da sole o se sarà necessario un intervento per scongiurare conseguenze

Nelle masse di uranio e di altri elementi radioattivi sepolte nei resti del reattore numero quattro della centrale nucleare di Cernobyl, esploso il 26 aprile 1986, sono riprese reazioni spontanee di fissione nucleare. Gli scienziati del governo ucraino stanno cercando di capire se queste reazioni si esauriranno da sole o se sarà necessario un intervento per scongiurare conseguenze, ovviamente molto più contenute rispetto a quelle dell’incidente di 35 anni fa.



I sensori rilevano attività nucleare

I sensori hanno registrato un numero crescente di neutroni, il segnale di una reazione di fissione nucleare, in arrivo da una delle stanze inaccessibili del reattore, ha spiegato Anatoli Doroscenko, dell'Istituto per la sicurezza degli impianti nucleari dell’Ucraina.

"La situazione è molto incerta, non non possiamo escludere la possibilità di un incidente", ha aggiunto il suo collega in Istituto, Maxim Saveliev, precisando che "il conteggio dei neutroni aumenta lentamente".



La lava nucleare

Nel 1986, in seguito all’incidente e all’incendio della grafite, il nucleo del reattore si sciolse: le barre di uranio usate come combustibile si fusero come in una colata di lava con il loro rivestimento di zirconio, le barre di grafite e la sabbia usata nel tentativo di soffocare le fiamme. La colata, contenente 170 tonnellate di uranio fuso insieme con gli altri materiali, raggiunse gli ambienti sotterranei delle fondamenta della centrale, sotto il reattore, dove si è solidificata.

"È come se ci fossero tizzoni in un barbecue", spiega Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari all'Università di Sheffield, in una intervista rilasciata alla rivista Science.