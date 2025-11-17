Analisi dell’Unfcc Onu: crescono le foreste, boom dell’energia pulita, ma servono 6.300 miliardi di dollari l’anno. Le banche multilaterali di sviluppo si sono fermate a 85,1 miliardi contro l'obiettivo di 250-300 miliardi. Un piano per ridurre del 30% le emissioni di metano da rifiuti organici. Il contributo italiano alla finanza climatica ha raggiunto i 3,44 miliardi di euro nel 2024, superando l’obiettivo fissato dal G20.

La finanza climatica, il rapporto dell’Unfcc, il contributo dell’Italia, i piani per limitare lo spreco di cibo e le emissioni di metano che gli sono associate, i dettagli sul padiglione italiano allestito al summit sul clima, sono alcuni dei temi in discussione in questi giorni a Belém, in Brasile, per la trentesima conferenza delle parti indetta dall’Onu sul clima.



Miliardi climatici

Per evitare gli effetti peggiori del riscaldamento globale saranno necessari 6.300 miliardi di dollari l'anno fino al 2030, una quota nettamente superiore al record di 1.900 miliardi di finanziamenti per il clima del 2023. Emerge dallo Yearbook of Global Climate Action 2025, il rapporto annuale pubblicato dall’Unfcc, l'agenzia Onu dedicata al clima, per tracciare i progressi globali nel limitare le temperature sulla base di diversi database. Il documento serve per definire le priorità della Cop30 di Belem (Brasile), a 10 anni dalla firma dell'Accordo di Parigi.

Sul fronte della finanza climatica, i fondi sono quasi triplicati rispetto ai 700 miliardi del 2015. Tuttavia, dalle banche multilaterali di sviluppo, sottolinea l'analisi, si sono fermati a 85,1 miliardi nel 2024, una cifra superiore ai 50 miliardi del 2025 ma ben al di sotto dell'obiettivo (250-300 miliardi di dollari) per il 2030.

In più, i fondi per l'adattamento, in base ai dati del 2022, non hanno superato i 28 miliardi di dollari.



Energia rinnovabile

Secondo l'annuario dell'Unfcc, l'integrazione della dimensione climatica nel settore assicurativo sarà fondamentale, con gli eventi estremi che dal 2015 al 2023 hanno causato perdite economiche per 2.000 miliardi di dollari (delle quali solo il 38% assicurate). Sul fronte dell'energia invece, dall'accordo di Parigi, la capacità di energia rinnovabile è più che raddoppiata, superando i 4.400 GW e creando oltre 16 milioni di posti di lavoro. Negli ultimi dieci anni quasi 300 milioni di persone hanno ottenuto l'accesso all'elettricità. Tuttavia il ritmo di crescita visto nel 2024, pari al 15,1%, rimane inferiore al 16,6% necessario a triplicare la quota di rinnovabili globale. I finanziamenti verso i combustibili fossili sono saliti a 1.500 miliardi di dollari, spiega l'Onu, "portando il mondo nella direzione sbagliata". Questo, mentre l'efficienza energetica è diminuita di un punto percentuale e le emissioni di metano sono in aumento.



Più foreste

Il quadro dell’Unfcc è in chiaroscuro anche per quanto riguarda le foreste: i fondi a esse destinati sono quasi quadruplicati nel periodo 2015-2023, da 11 miliardi di dollari a 38 miliardi di dollari. In più, la superficie boschiva globale è aumentata a 4,14 miliardi di ettari.

In contemporanea il degrado delle foreste e solo il 17,6% del territorio globale risulta protetto, una percentuale ancora troppo bassa per centrare i target del 30% entro il 2030. I progetti di ripristino della natura inoltre coprono 10,6 milioni di ettari rispetto all'obiettivo di 350 milioni di ettari.

Sul fronte agricolo, secondo l'Onu, i progressi sono poi pochi. Sono ancora un miliardo gli ettari di terreni degradati, con 100 milioni di ettari di terreni fertili persi ogni anno.



Cibo in fumo

Gli sprechi alimentari sono saliti da 121 chilogrammi pro capite nel 2015 a 130 nel 2021, mentre gli investimenti si sono fermati a 95 miliardi di dollari, contro i 260 necessari.



Piani climatici

Buone notizie arrivano però sul fronte dell'azione globale: il 95% dei paesi coinvolge ora città, imprese e società civile nell'attuazione dei piani climatici, "dimostrando che l'azione dell'intera società sta accelerando". Tuttavia, afferma l'analisi, si "richiede anche un maggiore allineamento tra le ambizioni nazionali e i risultati locali per colmare le lacune rimanenti in termini di finanziamenti e capacità".



Tagliare i rifiuti organici

Ridurre del 30% le emissioni di metano dai rifiuti organici entro il 2030, trasformando al contempo il cibo scartato in opportunità per l’azione per il clima, l’alimentazione e i mezzi di sussistenza. È l’obiettivo del piano No organic waste (Now) lanciato alla Cop30. Con il sostegno del Global Methane Hub e un impegno di 30 milioni di dollari per il mondo – di cui 10 milioni per l’America Latina – per accelerare l’azione nelle città, Now recupererà 20 milioni di tonnellate di cibo in eccesso ogni anno, nutrirà 50 milioni di persone e integrerà formalmente 1 milione di lavoratori dei rifiuti nell’economia circolare. Attualmente, sono state coinvolte 25 città in 18 paesi. La fase successiva dell’iniziativa prevede l’ampliamento di progetti pilota urbani, centri di compostaggio e reti di banche alimentari, fornendo aiuto tecnico e finanziamenti di progetto (come l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di lavori di costruzione), generando prove per orientare le strategie nazionali e attrarre investimenti multilaterali e privati.



La posizione italiana

L’Italia arriva alla Cop30 di Belém come protagonista della finanza climatica internazionale, superando l’obiettivo fissato dal G20: il contributo italiano alla finanza per il clima è passato da 838 milioni di euro nel 2023 a 3,44 miliardi nel 2024, di cui 1,67 miliardi di risorse pubbliche e 1,77 miliardi di fondi privati mobilitati attraverso strumenti pubblici. Tra i principali strumenti figurano il Fondo Italiano per il Clima, anche nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, e il coinvolgimento diretto di SACE e Simest in progetti dedicati alla transizione ecologica globale. Alla Cop30 l’Italia punta inoltre su soluzioni innovative per la decarbonizzazione, con particolare attenzione ai biocarburanti, al fine di raggiungere un futuro a emissioni nette zero in linea con gli Accordi di Parigi e le decisioni della COP28 di Dubai. L’Italia è fiera e lieta di aver lavorato fianco a fianco con la presidenza brasiliana al lancio, durante la PreCOP, del “Belem 4X Pledge on Sustainable Fuels” per quadruplicare l’uso globale dei carburanti sostenibili entro il 2035 rispetto al 2024, seguendo le indicazioni del report IEA sui carburanti sostenibili. L'iniziativa italiana con UNEP e IEA 3DEN, finalizzata a premiare soluzioni innovative per l’efficientamento dei sistemi energetici con tecnologia digitale, è stata selezionata da UNFCC come best practice da presentare al padiglione ufficiale della COP 30. Grande attenzione è dedicata anche al coinvolgimento delle giovani generazioni, coinvolte attraverso l'iniziativa “Youth4Climate” e i 150 progetti finanziati per costruire una transizione che sia anche culturale e partecipata.



Il padiglione Italia

Il Padiglione Italia è articolato in due spazi complementari dedicati a scienza, tecnologia, comunicazione e innovazione. Lo spazio istituzionale nella Blue Zone ospita oltre 50 eventi tematici e una installazione interattiva a cura di Dotdotdot che racconta i progetti dell’Italia e delle aziende partecipanti per la transizione energetica.

Enel: "Per Enel l’impegno a favore della transizione energetica non è solo una scelta responsabile, ma una sfida industriale e finanziaria per creare valore a lungo termine a vantaggio di tutti gli stakeholder".

Fs: “La nostra posizione nevralgica nel sistema dei trasporti ci porta a ricoprire un ruolo di primo piano nella transizione ecologica. Quella è l’occasione per allineare le nostre iniziative alle priorità climatiche globali”.

Federico Vecchioni, presidente esecutivo di Bf Spa e amministratore delegato di Bf International, ha detto: “Attraverso la rigenerazione di oltre 300mila ettari di terreni incolti e la diffusione di tecnologie avanzate per la gestione dell’acqua e del suolo, Bf, con la controllata BF International, contribuirà alla creazione della più importante riserva agricola e alimentare del Mediterraneo”.



Il commento di Pichetto

Queste le priorità indicate dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto. “L’Italia partecipa alla Conferenza sul Clima con ambizione e fiducia: a dieci anni dall’Accordo di Parigi, non sono ammessi passi indietro,” ha dichiarato il ministro. “Portiamo in Brasile la consapevolezza di un Paese che unisce pubblico e privato in un impegno concreto verso la transizione energetica. Il nostro contributo alla finanza climatica è solido, così come ai problemi globali attraverso soluzioni tecniche innovative. Vogliamo costruire partenariati efficaci e garantire che tutti i Paesi, non solo l’Europa, contribuiscano a una transizione giusta. La nostra bussola resta il negoziato multilaterale, come chiave per affrontare le sfide presenti e future”.



Gli eventi del padiglione Italia www.ItalyCop30.org