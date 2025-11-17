L’entrata in vigore dell’ETS 2 rappresenta un cambiamento strutturale per gli operatori della filiera, che da soggetti passivi diventano, di fatto, entità regolamentate con obblighi diretti di compliance ambientale. A differenza del sistema ETS, dove il perimetro era confinato alle installazioni 5 industriali, l’ETS 2 sposta la responsabilità a monte della catena — sui distributori, importatori e fornitori di combustibili — imponendo loro di monitorare, rendicontare e compensare le emissioni dei volumi immessi sul mercato. Leggi l'analisi di Arthur D.Little in pagina Approfondimenti.

“Dai trasporti al riscaldamento: come l'ETS2 estende il costo della CO2 ai fornitori di energia e carburanti”

L’entrata in vigore dell’ETS 2 rappresenta un cambiamento strutturale per gli operatori della filiera, che da soggetti passivi diventano, di fatto, entità regolamentate con obblighi diretti di compliance ambientale. A differenza del sistema ETS, dove il perimetro era confinato alle installazioni 5 industriali, l’ETS 2 sposta la responsabilità a monte della catena — sui distributori, importatori e fornitori di combustibili — imponendo loro di monitorare, rendicontare e compensare le emissioni dei volumi immessi sul mercato. L'analisi di Arthur D.Little.

Le ricadute economiche sul business degli operatori, sono rilevanti e almeno pari a circa il 10% del fatturato.

Nonostante le numerose criticità implementative che si sono manifestate nel corso degli anni, il meccanismo dell’Emission Trading Europeo (ETS) è destinato a svolgere un ruolo semprepiù centrale e pervasivo nel nostro sistema economico.

L’European Emission Trading System (ETS) impone alle imprese di acquistare quote per ogni tonnellata di CO₂ emessa, negoziabili in un mercato regolamentato. Nato per i grandi impianti industriali ed energetici, il sistema si estende ora a trasporti ed edifici, diventando il perno della strategia europea di decarbonizzazione.

All’ETS1, si sta affiancando il cosiddetto ETS 2, che impatterà su un perimetro molto ampio di soggetti – trasporti, residenziale, piccole industrie – finora esentati dagli oneri derivanti dalle emissioni di CO2.

Il valore di tale fetta di mercato di CO2 ammonta a circa 9 Miliardi di Euro, ma lo stesso potrebbe addirittura triplicare secondo le previsioni degli analisti di mercato che prevedono un forte incremento del prezzo di mercato delle quote (fino a 160 €/tonnellata CO2 al 2030). In assenza di meccanismi di mitigazione dei prezzi è prevedibile uno squilibrio tra domanda e offerta, destinato ad accrescersi nel tempo considerando gli ambiziosi obiettivi di riduzioni delle emissioni nei settori coperti e le minori quantità di crediti immessi nel mercato. Peraltro, l’impossibilità di attingere a meccanismi di offset per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, rende il mercato strutturalmente più rigido e più esposto a pressioni rialziste sui prezzi.

Le ricadute economiche sul business degli operatori, sono rilevanti e almeno pari a circa il 10% del fatturato.

Tale evoluzione rappresenta una sfida importante per tutti gli operatori interessati, ovvero principalmente rivenditori e distributori di carburanti e combustibili fossili, molti dei quali ancora ignorano l’esistenza del sistema ETS 2 ed i relativi obblighi) che si troveranno ad affrontare problemi interpretativi su una normativa molto complessa e pervasiva, e che avrà ricadute importanti sia sotto il profilo operativo e organizzativo, dovendo impostare e implementare in tempi rapidi un sistema di compliance efficace e dettagliato, sia sotto il profilo competitivo, per saperne valutarne in anticipo le implicazioni e gli impatti di natura economica, e di conseguenza strategica al fine di adeguare il business model e mantenere saldo o rafforzare il ...



Leggi l'analisi di Arthud D. Little in pagina Approfondimenti https://www.e-gazette.it/approfondim...