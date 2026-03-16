Traguardo climatico per il 2040: via libera definitivo del Consiglio Europeo. Un limite del 5% ai crediti di carbonio. Nuove regole su assorbimenti e flessibilità. Il sistema ETS2 per trasporto ed edilizia slitta di un anno dal 2027 al 2028.

Il Consiglio Europeo ha adottato formalmente la normativa europea modificata sul clima, e ha introdotto un traguardo climatico intermedio vincolante per il 2040 che prevede di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 90% rispetto ai livelli del 1990. Questo nuovo traguardo rafforza il percorso dell'Ue verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 in tutti i settori dell'economia.



Il limite ai crediti

A partire dal 2036, i crediti internazionali di alta qualità possono essere utilizzati fino a un limite del 5% delle emissioni nette dell'Ue nel 1990; lo scopo è apportare al traguardo per il 2040 un contributo adeguato in modo ambizioso ed efficiente in termini di costi.

Ciò significa che almeno l'85% delle riduzioni delle emissioni deve essere conseguito all'interno dell'Ue.

I crediti devono basarsi su attività credibili di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi partner, in linea con l'accordo di Parigi.



Assorbimenti e flessibilità

La normativa sul clima modificata stabilisce elementi chiave di cui la Commissione deve tenere conto nell'elaborazione delle sue proposte legislative per il periodo successivo al 2030, ponendo l'accento su competitività, semplificazione, equità sociale, sicurezza e accessibilità economica dell'energia, insieme ad altre priorità.

Tra questi elementi figurano gli assorbimenti permanenti di carbonio nell'Ue (processi che comportano la cattura dell'anidride carbonica dall'atmosfera e il suo stoccaggio duraturo) per compensare le emissioni residue difficili da abbattere nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue. Inoltre ci sarà maggiore flessibilità tra i settori e gli strumenti e al loro interno, per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo semplice ed efficiente sotto il profilo dei costi.



Un anno in più

La normativa sul clima modificata posticipa inoltre di un anno, dal 2027 al 2028, il momento in cui il sistema Ue per lo scambio di quote di emissioni per i settori del trasporto stradale, dell'edilizia e altri settori (ETS2) diventerà pienamente operativo.



Aggiornamenti biennali

Il regolamento modificato prevede inoltre un riesame della normativa europea sul clima ogni due anni. Sulla base degli sviluppi scientifici e tecnologici, la Commissione Ue valuterà la normativa sul clima tenendo conto della competitività dell'Ue, dei prezzi dell'energia, degli assorbimenti netti a livello dell'Ue e della flessibilità offerta ai paesi Ue nell'utilizzare crediti internazionali di alta qualità per realizzare i loro obiettivi per il periodo successivo al 2030.

La Commissione di Bruxelles proporrà revisioni della normativa sul clima o misure supplementari, ove necessario, per sostenere la competitività e la prosperità a lungo termine.



Le prossime tappe

L'adozione costituisce la fase finale del processo legislativo. Il regolamento modificato entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicherà direttamente in tutti i paesi dell'Ue. La Commissione presenterà le proposte del caso per attuare il traguardo climatico vincolante dell'Ue per il 2040.



Informazioni generali

La normativa europea sul clima, adottata per la prima volta nel 2021, fornisce la base giuridica per le politiche climatiche a lungo termine dell'Ue, in linea con l'accordo di Parigi. Ha stabilito un obiettivo vincolante di neutralità climatica entro il 2050 per tutti i settori dell'economia e un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030. Ha inoltre previsto la fissazione di un traguardo climatico intermedio per il 2040.

Dopo aver pubblicato nel febbraio 2024 la comunicazione dal titolo "Il traguardo climatico europeo per il 2040", il 2 luglio 2025 la Commissione europea ha formalmente proposto il nuovo traguardo climatico mediante una modifica della normativa europea sul clima.

Nell'ottobre 2025, il Consiglio europeo ha fornito orientamenti strategici su come procedere in relazione al quadro per fissare un traguardo per il 2040. In particolare, i leader dell'Ue hanno sottolineato la necessità di adottare un approccio equilibrato che preservi e stimoli la competitività dell'Ue, garantendo al tempo stesso una transizione socialmente equa. Hanno inoltre chiesto alla Commissione di rafforzare il quadro volto a sostenere l'industria e i cittadini europei nel conseguimento del traguardo per il 2040.



Il commento di Panayiotou

“L'Unione europea mantiene l'impegno a guidare la lotta globale contro il riscaldamento globale, proteggendo nel contempo la nostra competitività e garantendo che nessuno sia lasciato indietro. L'adozione di questo importante traguardo climatico per il 2040 fornirà all'industria, ai cittadini e agli investitori le rassicurazioni di cui hanno bisogno per la transizione pulita nel prossimo decennio”, afferma Maria Panayiotou, ministra dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente della Repubblica di Cipro.



La normativa europea sul clima modificata https://data.consilium.europa.eu/doc....

Il traguardo climatico per il 2040 (10 dicembre 2025) https://www.consilium.europa.eu/en/p...