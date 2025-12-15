Il 2024 è stato l’anno più caldo degli ultimi 40 con ondate di calore, correnti e vortici più intensi. Gli allarmi e le rilevazioni dei ricercatori. Il 2025 è destinato a essere il secondo anno più caldo mai registrato a pari merito con il 2023, e dietro al 2024. Secondo Paola Mercogliano del Cmcc e della Sisc, la situazione meteorologica è una sfida ambientale, sociale ed economica.

Il Mediterraneo sta attraversando una fase climatica senza precedenti. Temperature record sia nel Mediterraneo occidentale che in quello orientale e ondate di calore, abbinate a un significativo aumento dell’energia cinetica media delle correnti, con il 2024 che registra il valore massimo dell’intera serie storica (40 anni). È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science, condotto da Enea in collaborazione con Cnr e l’associazione MedSharks, che ha analizzato in dettaglio la variabilità spazio-temporale dell’anomalia termica del 2024 e i meccanismi che l’hanno determinata.

Intanto il 2025 è destinato a essere il secondo anno più caldo mai registrato a pari merito con il 2023, e dietro al 2024, con novembre che risulta il terzo più caldo mai registrato. La temperatura media il mese scorso è stata di 14,02 gradi centigradi, 0,65 gradi sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,54 gradi sopra i livelli pre-industriali (1850-1900). È la stima alla luce dei nuovi dati provenienti dal Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Ue.



Mediterraneo caldissimo

L’analisi si è basata su un ampio insieme di osservazioni multidisciplinari, tra cui osservazioni satellitari che misurano la temperatura e il livello del mare, dati metereologici che forniscono informazioni sugli scambi di calore tra l’atmosfera e il mare, ma anche misure di temperatura costiere in situ raccolte attraverso attività di citizen science e dati ottenuti da modelli oceanografici.

Nel 2024 il riscaldamento anomalo è stato preceduto da una fase prolungata di accumulo di calore tra la primavera 2022 e l’estate 2023, seguita, tra l’autunno 2023 e la primavera 2024, da una ridotta dispersione termica verso l’atmosfera, che ha mantenuto la temperatura del mare ampiamente al di sopra della media stagionale. Nel febbraio 2024 la temperatura superficiale del mare ha superato i 15 °C nel Mediterraneo occidentale e 18 °C in quello orientale, mentre a fine agosto le acque del bacino orientale hanno sfiorato 29 °C, determinando una straordinaria ondata di calore marina. La presenza di uno strato misto superficiale, cioè dello strato più superficiale del mare, insolitamente sottile, ha favorito l’accumulo del calore negli strati più superficiali, accentuando e prolungando l’anomalia.



Mari a confronto

I bacini algerino, nord-occidentale e levantino hanno mostrato un significativo aumento dell’energia cinetica media e turbolenta delle correnti, oltre a registrare le anomalie termiche più accentuate. Vortici di mesoscala, cioè correnti d’acqua circolari, più energetici del normale hanno favorito la redistribuzione del calore negli strati superficiali, contribuendo al mantenimento delle temperature elevate.

I dati altimetrici degli ultimi trent’anni (1993–2024) confermano inoltre una crescita costante dell’energia cinetica del sistema delle correnti superficiali, con il 2024 che registra il valore massimo dell’intera serie storica, ben oltre la tendenza di lungo periodo.



Lo scienziato dell’Enea

“Se il riscaldamento progressivo del bacino è in corso dagli inizi degli anni ‘80, dal 2022 l’aumento delle temperature superficiali del mare ha assunto caratteristiche eccezionali, culminando nel 2024, l’anno più caldo mai registrato”, commenta il coordinatore dello studio Ernesto Napolitano, del laboratorio Enea modelli e servizi climatici. “Nel 2024 fattori atmosferici e dinamiche interne del mare hanno determinato un riscaldamento senza precedenti e le prime analisi indicano che anche il 2025 sembra proseguire nella tendenza degli ultimi tre anni, pur con valori leggermente inferiori al picco dell’anno scorso”, ha aggiunto Napolitano. “Le anomalie termiche recenti rilevate dal 2022 al 2024, contestualizzate rispetto alla variabilità della temperatura e della circolazione nelle ultime decadi, evidenziano il profondo cambiamento in atto nel bacino”.



Le caldane del 2025

E ora, ecco i nuovi dati provenienti dal Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Ue.

In novembre la temperatura è stata più calda della media nel Canada del nord e nell'oceano artico. Il mese è stato caratterizzato da vari eventi meteo estremi inclusi i cicloni nel sud est.

In Europa, novembre è stato il quinto più caldo, con 1,38 gradi sopra la media; l'autunno 2025 è il quarto più caldo.

L'estensione del ghiaccio marino artico si è ridotta del 12% rispetto alla media (secondo valore più basso per novembre). In Antartide la riduzione del 7% rispetto alla media fa registrare il quarto valore più basso.

Quanto alle precipitazioni ci sono state condizioni più umide in Europa occidentale e Balcani; più secche in Italia settentrionale e Mediterraneo.

Samantha Burgess, responsabile strategico per il Clima, ha commentato: "In novembre, le temperature globali erano di 1,54 gradi superiori ai livelli preindustriali e la media triennale 2023-2025 è sulla buona strada per superare per la prima volta gli 1,5 gradi centigradi. Questi traguardi non sono astratti: riflettono il ritmo accelerato del riscaldamento globale e l'unico modo per mitigare il futuro aumento delle temperature è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra".



L’allarme del Sisc e Cmcc

Il clima del pianeta si sta riscaldando a una velocità senza precedenti: l’aumento delle concentrazioni di gas serra, in particolare anidride carbonica e metano, ha già portato a un riscaldamento globale di oltre 1,2°C rispetto all’era preindustriale. Lo riferisce l’agenzia di stampa Italpress in una conversazione con Paola Mercogliano, presidente della Società italiana per le scienze del clima (Sisc) e principal scientist del Centro mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc).

A parere di Mercogliano, gli effetti sono evidenti: ondate di calore più frequenti e intense, siccità prolungate, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari e incremento degli eventi meteorologici estremi. Per caratteristiche e posizione, dice la scienziata, l’Italia è uno dei paesi più vulnerabili del Mediterraneo, area considerata un hotspot climatico. La ricerca climatica fornisce strumenti precisi per comprendere i rischi e pianificare soluzioni, ma la scienza non basta: la situazione meteorologica è una sfida ambientale, sociale ed economica che chiama a raccolta cittadini, imprese e istituzioni.

“Il clima è sempre cambiato, ma mai così velocemente: non a caso si parla non di variabilità ma di cambiamento. Il Mediterraneo viene definito hotspot climatico perché rispetto ad altre zone del mondo si sta riscaldando più velocemente: i dati ci dicono che mediamente si sta riscaldando il 20% in più delle altre zone della Terra e questo purtroppo accadrà anche in futuro con impatti sulla salute, sulle infrastrutture, sull’agricoltura; la questione è ben più complessa degli aumenti di temperatura”.