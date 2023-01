Un’analisi delle società di revisione legale. Ecco le linee guida per l’analisi e la gestione del rischio secondo la Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Assirevi, l’associazione delle società di revisione legale, ha appena completato il documento di sintesi “Climate risk & financial reporting”, il quale fornisce il proprio contributo all’approfondimento dei potenziali impatti sul bilancio degli aspetti legati ai rischi correlati al cambiamento climatico e delle possibili conseguenti implicazioni sulle attività di revisione.

“Si tratta di un contributo allo sviluppo di un percorso di crescita, sia per il management sia per il revisore, volto a un migliore svolgimento dei reciproci ruoli, con il fine di perseguire il comune obiettivo di rafforzare l’aspettativa dei mercati rispetto ad un’informativa corretta e trasparente, nell’interesse e a tutela di tutti gli stakeholders”, spiega Gianmario Crescentino, presidente di Assirevi.

Infatti il framework contabile Ias/Ifrs, comunemente adottato per la preparazione dei bilanci d’esercizio delle società, non fornisce elementi espliciti per valutare e presentare gli impatti derivanti dai rischi correlati al cambiamento climatico. Eppure sia i principi contenuti nello stesso frame work ma anche le richieste del mondo civile e delle autorità anche internazionali esigono sempre più spesso nella revisione del bilancio anche un’analisi dei rischi climatici. Ne parla per esempio l’Esma nelle “European common enforcement priorities for 2022 annual financial reports”.

“La qualità e profondità dell’informativa finanziaria ha assunto di recente ancora maggiore rilevanza, anche in seguito all’emergere di nuovi e rilevanti profili di rischio per le società, quali quelli derivanti dal cambiamento climatico. Gli operatori del mercato, nei loro diversi ruoli, sono perciò chiamati a interrogarsi sugli eventuali impatti che queste tematiche possono determinare nella misurazione di attività, passività, ricavi, costi e flussi di cassa rilevati nel bilancio e, più in generale, sull’esistenza di rischi “emergenti” di importanza crescente, che possono influenzare la stessa continuità aziendale dell’impresa”, conclude Crescentino.



II documento

Il position paper di Assirevi offre elementi esemplificativi sul processo di valutazione del rischio che è opportuno sia condotto dal management rispetto al business e all’operatività dell’azienda, per poi passare a illustrare, coerentemente con i principi di revisione di riferimento (Isa Italia), le implicazioni sul processo di revisione del bilancio in risposta ai rischi identificati dal management.

In particolare, per identificare le informazioni rilevanti, il position paper di Assirevi raccomanda il punto di vista della materialità finanziaria con focus sull’impatto finanziario dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico.

Un utile punto di riferimento per lo sviluppo del processo di valutazione del rischio da parte delle società è individuato nelle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd): queste si riferiscono alla governance, alla strategia aziendale, al risk management e al tema dei metrics and targets.

I rischi da prendere in considerazione sono divisi in macrocategorie. La prima è legata ai rischi di transizione, che includono le tipologie di rischi legati alla transizione verso un’economia low-carbon attraverso l’incremento dei costi e il cambiamento delle preferenze del mercato.

La seconda categoria di analisi è legata ai rischi fisici, cioè quelli che possono avere un impatto finanziario rilevante per le aziende in termini diretti (danneggiamento di assets aziendali) o indiretti attraverso la supply chain.

La Tcfd ha poi sviluppato una serie di esempi per sostenere le aziende nell’identificare i rischi climatici e nel validare il loro impatto finanziario. Le principali casistiche identificate riguardano i rischi regolatori e legali, i rischi legati alle tecnologie (come la sostituzione dei prodotti e servizi esistenti con alternative a più basse emissioni, con conseguente ritiro precoce dal mercato o riduzione della domanda), i rischi di mercato (legati ad esempio ai cambiamenti nei gusti e nelle scelte dei consumatori o all’aumento del costo delle materie prime), i rischi reputazionali e i rischi fisici, a loro volta suddivisi in acuti (come l’aumento di eventi climatici estremi) o cronici (cambiamenti nelle precipitazioni, aumento delle temperature medie, aumento dei livelli del mare).



Tutti i livelli aziendali

È evidente che i rischi climatici a cui le aziende sono esposte e la loro entità dipendono significativamente dal settore, dall’industria, dal posizionamento geografico e dalle specificità dell’azienda.

Data la pervasività di questi temi in tutte le aree aziendali, il management risulta coinvolto secondo tre modalità principali, ovvero: l'assegnazione di responsabilità formali al management team; la formazione di gruppi di lavoro inter-funzionali e lo sviluppo di programmi di lavoro tematici; la formazione di comitati di lavoro ad hoc, con il top management e l'executive management, per svolgere attività di sostegno al consiglio di amministrazione.



Il ruolo del revisore

Il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o a errori. Di conseguenza, il revisore è chiamato a ottenere una comprensione degli impatti derivanti dal cambiamento climatico sull’impresa, considerando se tali impatti determinino un rischio di errore significativo nel bilancio, e sviluppare adeguate risposte di revisione per indirizzare e gestire il rischio valutato. In particolare, il revisore dovrebbe opportunamente considerare se il bilancio rifletta in modo appropriato gli impatti del cambiamento climatico in conformità al framework contabile sull’informazione finanziaria applicabile e dovrebbe anche comprendere la relazione tra il rischio di cambiamento climatico e le sue responsabilità in base agli standard professionali e alle leggi e ai regolamenti applicabili.



Per leggere il documento dell’Assirevi http://www.assirevi.com/documenti-as...