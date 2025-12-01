Analisi dell’Ispra. Nel 2025 l’Italia ha aumentato le emissioni nazionali di gas serra ma c’è un aspetto positivo: l’Italia riduce le emissioni a parità di produzione ma cresce più velocemente di quanto riduce le emissioni. L’aumento è dovuto soprattutto al calo della produzione idroelettrica, che ha dovuto far marciare di più le centrali a metano. Frenano i trasporti navali.

L’analisi dell’Ispra dice che nei primi nove mesi del 2025 l’Italia ha aumentato le emissioni nazionali di gas serra ma c’è un aspetto positivo: emettiamo meno CO2 per unità di pil, cioè l’Italia riduce le emissioni a parità di produzione ma cresce più velocemente di quanto riduce le emissioni.

Per il 2025, le analisi indicano un lieve aumento delle emissioni nazionali di gas serra: +0.3% rispetto al 2024, a fronte di una crescita del pil pari allo 0.5%; questo comporta una riduzione dell’intensità emissiva (emissioni di gas serra per unità di pil) dello 0.5% rispetto all’anno precedente.



Effetto idroelettrico

L’incremento delle emissioni è dovuto prevalentemente a un maggior consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica (+2.5%), legato anche a una riduzione della produzione idroelettrica. Come previsto dalla strategia di decarbonizzazione, si registra un sensibile calo delle emissioni legate ai consumi di carbone per la produzione di energia. Nel complesso si stima un aumento delle emissioni dalla produzione di energia del’1.2%.



Rallentano i trasporti

In leggera flessione le emissioni del settore dei trasporti (-0.5%) principalmente per la riduzione nei consumi del trasporto navale, mentre la riduzione dei consumi di gasolio per autotrazione è quasi del tutto compensata dall’incremento dei consumi di benzina.

Per il riscaldamento si prevede un moderato aumento delle emissioni (+0.9%), legato ancora una volta a un maggior utilizzo di gas naturale. Anche l’industria registra un leggero incremento (+0.3%) rispetto all’anno precedente.



Rinnovabili

Nel 2025 la richiesta di energia elettrica (233,264 GWh) risulta inferiore al valore dello stesso periodo del 2024 (-1.2%) ed è stata soddisfatta per il 42.7% da fonti energetiche rinnovabili, per il 42.2% dalla produzione da fonti non rinnovabili, e la restante quota del 15.1% dal saldo estero.

Per quanto riguarda le emissioni provenienti dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, non si prevedono variazioni significative rispetto al 2024.



Leggi la relazione trimestrale:

https://emissioni.sina.isprambiente....

Leggi l’Inventario Nazionale delle emissioni: https://emissioni.sina.isprambiente....