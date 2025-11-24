L’Organizzazione meteorologica mondiale aveva osservato di recente una crescita mostruosa del tasso di CO2 nell’atmosfera. Ora la Nasa ne individua la causa: è il fenomeno meteorologico del Niño. Il calore e la siccità hanno reso più facile la desertificazione e gli incendi, i quali hanno sviluppato un aumento di emissioni nell’aria.

L’Omm

La ventunesima edizione del Bollettino sui Gas Serra appena pubblicato dall’Omm aveva osservato che dal 2023 al 2024 la concentrazione media globale di CO2 è cresciuta ancora, 3,5 parti per milione, il maggiore incremento da quando sono iniziate le misurazioni moderne nel 1957. La CO2 complessiva che si è accumulata nell’aria che respiriamo: la rete di stazioni di monitoraggio Global Atmosphere Watch dell'Omm ha rilevato nel 2024 una concentrazione totale di 423,9 parti per milione di anidride carbonica, cioè lo 0,04239 per cento della composizione dell’atmosfera. Prima del 1850 l'atmosfera terrestre conteneva naturalmente circa 595 miliardi di tonnellate di carbonio sotto forma di anidride carbonica. Attualmente quel numero è di 850 miliardi di tonnellate.



El Niño

El Niño è un fenomeno meteoclimatico caratterizzato dal riscaldamento anomalo delle acque superficiali nell'Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale, che si verifica con una periodicità irregolare, generalmente ogni 2-7 anni, e può durare da pochi mesi fino a oltre un anno.

El Niño nel 2015-16 ha avuto un impatto sulla quantità di anidride carbonica che le regioni tropicali della Terra hanno rilasciato nell'atmosfera.



La Nasa

Un nuovo studio della Nasa coordinato da Junjie Liu del Jet Propulsion Laboratory della Nasa a Pasadena (California) fornisce prove spaziali che le regioni tropicali della Terra sono state la causa dei maggiori aumenti annuali della concentrazione di anidride carbonica atmosferica osservati in almeno 2mila anni.

Nel 2015 e nel 2016, il satellite Orbiting Carbon Observatory-2 aveva registrato aumenti atmosferici di anidride carbonica che erano stati del 50% maggiori rispetto all'aumento medio osservato negli ultimi anni precedenti queste osservazioni. Queste misurazioni erano coerenti con quelle effettuate dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). La crescita è stata di circa 3 parti per milione di anidride carbonica all’anno, pari a 6,3 miliardi di tonnellate di carbonio.

Gli scienziati sospettavano che il responsabile fosse El Niño rilevato negli anni 2015 e 2016, uno dei più grandi mai registrati. Analizzando i primi 28 mesi di dati del satellite Orbiting Carbon Observatory-2 della Nasa, i ricercatori concludono che gli impatti del caldo e della siccità legati a El Niño che si verificano nelle regioni tropicali del Sud America, Africa e Indonesia sono stati responsabili del picco record di anidride carbonica globale. I risultati sono pubblicati sulla rivista Science Friday.



Gli effetti

Nel Sud America tropicale orientale e sud-orientale, compresa la foresta amazzonica, la grave siccità provocata da El Niño ha reso il 2015 il più secco degli ultimi 30 anni. Anche le temperature erano più alte del normale. Queste condizioni più secche e calde hanno stressato la vegetazione e ridotto la fotosintesi, il che significa che alberi e piante hanno assorbito meno carbonio dall’atmosfera. L’effetto è stato quello di aumentare la quantità netta di carbonio rilasciata nell’atmosfera.

Al contrario, le precipitazioni nell’Africa tropicale erano a livelli normali, sulla base dell’analisi delle precipitazioni che combinava misurazioni satellitari e dati pluviometrici, ma gli ecosistemi hanno sopportato temperature più calde del normale. Gli alberi e le piante morte si decomponevano maggiormente, con conseguente rilascio di più carbonio nell’atmosfera. Nel frattempo, l’Asia tropicale ha avuto il secondo anno più secco degli ultimi 30 anni. Il suo maggiore rilascio di carbonio, principalmente dall'Indonesia, è dovuto principalmente all'aumento degli incendi di torba e foreste, misurati anche da strumenti satellitari.



