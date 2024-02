Sondaggio d’opinione. Gli agricoltori raccolgono la fiducia di quasi il 49% dei francesi per quanto riguarda la protezione della natura e dell'ambiente. Solamente il 26% degli intervistati ha fiducia nei Verdi

In Italia molte organizzazioni ecologiste si dividono sulla protesta agricola, asserendo di essere d’accordo con quegli agricoltori che chiedono più sussidi ai carburanti fossili e più pesticidi oppure protestando che le devastazioni dei contestatori non suscitano le stesse reazioni delle loro. Intanto in Francia, secondo un sondaggio d’opinione del Csa Institut d'études marketing et d'opinion di Puteaux, condotto per conto di CNews, Europe 1 e Jdd, un francese su due afferma di fidarsi più degli agricoltori che degli ambientalisti quando si tratta di difendere la natura e l’ambiente.

Il sondaggio è stato pubblicato sabato 27 gennaio. Gli agricoltori raccolgono la fiducia di quasi il 49% dei francesi per quanto riguarda la protezione della natura e dell'ambiente. Solamente il 26% degli intervistati ha fiducia nei Verdi e il 25% non ha espresso un'opinione.

Tra gli intervistati di età superiore ai 50 anni, gli agricoltori sono ancora più popolari, ottenendo quasi il 54% dei voti. Al contrario, gli under 35 sono più divisi sul tema. Il 30% di loro non ha espresso un'opinione, il 43% ha attribuito la propria fiducia agli agricoltori, contro il 27% degli ambientalisti.

Come prevedibile, gli intervistati che vivono nei piccoli comuni rurali sono particolarmente vicini agli agricoltori (57%) ma la maggioranza si riscontra anche nelle città più popolose. Diverso invece nella grande metropoli francese: nell'area metropolitana di Parigi solamente il 39% degli intervistati ritiene che gli agricoltori siano in grado di difendere meglio la natura e l'ambiente, comunque in maggioranza relativa rispetto al 34% che non esprime un'opinione e il 27% favorevole agli ambientalisti.

Come è naturale le preferenze politiche si riflettono anche sulla fiducia ecologica. Gli intervistati vicini a Europe Écologie - Les Verts hanno votato a favore degli ambientalisti per il 70%, mentre gli agricoltori hanno ottenuto l'84% dei voti tra gli intervistati vicini a Reconquête, un partito di estrema destra.



Tutti i dettagli: https://www.cnews.fr/france/2024-01-...