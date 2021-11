Lo afferma l'Agenzia per l'ambiente dell'Onu nella sesta edizione dell' "Adaptation Gap Report 2021, The Gathering Storm", che parla di alcuni impatti del cambiamento climatico già irreversibili

L'obiettivo di rimanere entro +1,5 gradi centigradi entro fine secolo sarà probabilmente mancato, ma anche se lo centrassimo alcuni impatti del cambiamento climatico sono già irreversibili e ci accompagneranno per molti decenni. Lo afferma l'Agenzia per l'ambiente dell'Onu nella sesta edizione dell' "Adaptation Gap Report 2021: The Gathering Storm" presentato alla Cop26 in cui rileva che le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici stanno crescendo ma i finanziamenti e l'attuazione sono molto in ritardo.

I costi dell’adattamento

I costi stimati per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, dice l'Unep nel rapporto, sono da cinque a dieci volte superiori agli attuali flussi finanziari pubblici (quasi 80 miliardi nel 2019) e i dati disponibili indicano che il divario finanziario per l'adattamento si sta ampliando. I nuovi costi - rispetto a quelli indicati nel rapporto del 2016 - solo per i Paesi in via di sviluppo si avvicinano alla parte più alta della forchetta 140-300 miliardi di dollari all'anno entro il 2030 e 280-500 miliardi di dollari all'anno entro il 2050.

Un’occasione persa

Quanto ai "pacchetti di stimolo alla ripresa dopo il Covid-19" per un totale di 16.700 miliardi di dollari sul fronte fiscale distribuiti in tutto il mondo, l'Unep afferma che è stata "un'occasione ampiamente persa" dai Paesi sul fronte degli interventi indirizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto solo una piccola parte è stata utilizzata per misure verdi e resilienti.