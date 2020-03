Il momento di riflessione imposto dalla quarantena è il punto di partenza per iniziative, campagne e suggerimenti per gli stili di vita sostenibili

Legambiente Lombardia aderisce alla campagna #iorestoacasa, ma non ferma la sua azione soprattutto sul versante dell'educazione e della comunicazione ambientale: e l'ambientalismo diventa "smart". "In questo momento particolare teniamo alti i valori in cui crediamo e continuiamo come possibile le nostre battaglie - dice Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. - Niente viene dimenticato, torneremo presto a lavorare sul campo. In questo momento di tempo strano, di sosta forzata e di quarantena, non lasciamo soli i nostri soci. Anche noi di Legambiente Lombardia stiamo lavorando per diffondere cultura e buone pratiche, per coinvolgere i bambini, i ragazzi e i giovani con proposte on line adatte alle diverse età e alle diverse esigenze, con un denominatore comune: l'attenzione all'ambiente e agli stili di vita sostenibile".



Gli hashtag

Gli hashtag di riferimento sono #iorestoacasa e #ioagiscodacasa: l’associazione invita a rispettare le regole, ma anche a non interrompere il proprio impegno ecologista. Per i più piccoli ci sono due differenti parole chiave: #ragazzisostenibli, per chi ha tra i 6 e i 12 anni e #piccoliesostenibili, per i bimbi fino a 5 anni.



La merenda on line

I #ragazzisostenibli hanno come riferimento le "merende on line": ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, l'appuntamento è on line: la merenda si fa (virtualmente) insieme, per condividere un momento in cui parlare di sostenibilità, ecologia, ambiente e molto altro. L'iniziativa è pensata in due turni: dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 16.40 alle 17.40. Per partecipare è necessario scrivere ad arianna.bazzocchi(at)legambientelombardia.

Per i #piccoliesostenibili la pagina facebook di Legambiente Lombardia propone periodicamente favole "a tema". All'interno di questa iniziativa, in esclusiva per il cigno verde lombardo, Giuditta Campello e Claudio Cornelli di Storie Suonate raccontano "Betty la Bottiglia", una storia ideata da Legambiente Lombardia nell'ambito del progetto "ScuolePlasticFree", realizzato da Rotary e Rotaract in collaborazione con Legambiente Lombardia.



Stili di vita

#ioagiscodacasa racconta anche gli #stilidivita, con la collaborazione di blogger e tiktoker "sostenibili". Un particolare ringraziamento va a Silvia Valenti che, con il suo account tiktok @nonaturenofuture, ha reso disponibile una serie di video che spiegano in modo divertente ed innovativo come differenziare correttamente alcuni oggetti di uso quotidiano. Come i fazzoletti di carta, argomento decisamente "a tema" per l'emergenza coronavirus.



Per seguire le attività sui social: Facebook: @legambiente.lombardia. Instagram: Legambiente Lombardia. Twitter: @LegambienteLomb