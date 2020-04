Battibecchi politici sulla destinazione dei fondi europei. Commenti di Costa, Morassut e Greenpeace

Animatissimo il dibattito a più voci su dove indirizzare la rotta per la ripresa dopo l’epidemia. La speranza è cercare di non perdere la spinta verso la sostenibilità



Sergio Costa

"Il Covid19 è una tragedia immane, ci ha posto di fronte ad una sofferenza globale, ma dobbiamo ripartire con una speranza diversa": così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (Cinque Stelle), intervenendo a Radio Cusano Campus. "Non vogliamo immaginare un mondo che non produca, ma che produca con una mentalità diversa - ha spiegato Costa - ponendo la tutela dell'ambiente al primo posto. Questo si può fare, scienziati ed economisti ce lo dicono, cambiamo il paradigma produttivo per produrre in modo più umano e ambientalmente sostenibile. Questa immane tragedia deve essere da insegnamento per il futuro".

"La logica dell'usa e getta si inserisce in un meccanismo mentale sbagliato - ha aggiunto il Ministro - nel mondo dei rifiuti si può riciclare, riutilizzare, evitando di andare ad aggredire il nostro pianeta. Penso ai cambiamenti climatici, ora è tutto focalizzato sul Covid 19, ma approfittiamo di questa vicenda, che pur rimane una tragedia immane, per rivedere i nostri comportamenti e ripartire con una mentalità diversa. Il mondo di dopo non sarà più lo stesso".



Roberto Morassut

In una nota il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut (Pd), contesta l’opposizione. "Leggo con stupore che in sede di Parlamento Europeo il partito di Giorgia Meloni avrebbe scritto una lettera a Ursula Von der Leyen per dirottare i fondi per il Green New Deal. Ancora una volta la destra italiana dimostra tutta la sua miopia: il Green New Deal europeo sarà fondamentale per il rilancio delle imprese e per la riconversione in chiave sostenibile di interi comparti della produzione. Da questa emergenza si esce solo declinando una parola: sostenibilità. Quei mille miliardi possono essere la spinta per riprendere a camminare, a produrre reddito”.



Greenpeace

Greenpeace ritiene che le richieste di rinviare gli interventi del Green Deal Ue a data non definita - giunte da diversi esponenti politici in Europa, tra i quali gli europarlamentari di Fratelli d'Italia (Ecr) - “dimostrano ancora una volta la miopia di chi vuole continuare a mettere il profitto delle aziende prima della salute e del benessere dei cittadini. Per uscire da questa pandemia, tutto ci serve tranne che aggravare il quadro generale del degrado ambientale e climatico che già viviamo", dichiara Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia. "Gli interventi di stimolo economico che servono per uscire dalla crisi innescata da questa pandemia devono essere indirizzati nella direzione del Green Deal, come ribadito nelle ultime ore dalla stessa Commissione europea. Puntare altrove, regalando ancora una volta soldi pubblici ai soliti noti inquinatori, anziché mirare a un mondo più giusto e pulito, sarebbe l'ennesima pericolosa ingiustizia che ormai non possiamo più permetterci".