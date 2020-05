Pubblicato lo studio dell’Arpa Lombardia sui valori durante l'emergenza. L’assessore regionale Cattaneo: il traffico non rappresenta la causa principale dell'inquinamento

"I dati mostrano come il traffico non sia la principale causa dell'inquinamento. Se vogliamo intervenire sia sulla qualità dell'aria sia sulle misure di contrasto ai fattori climalteranti, va considerato che durante il lockdown a fronte di una riduzione del traffico che va oltre il 65% si è avuta una riduzione media di Nox pari al 28%, di Pm10 all'11% e di CO2 attorno al 18%. Inoltre, anche questi dati mostrano come le concentrazioni di PM10 seguono un andamento modulato principalmente da fattori meteorologici". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentato i risultati di uno studio di Arpa Lombardia sulla variazione delle emissioni dei principali inquinanti dovuta ai provvedimenti anti Covid-19 sul territorio regionale.

Il risultato dello studio

Dallo studio dell'Arpa emerge come sul territorio della Lombardia le riduzioni stimate nelle settimane dal 9 al 29 marzo 2020 delle emissioni di NOx si sono attestate attorno a un valore medio pari a circa il 28%. A tali decrementi hanno contribuito principalmente le riduzioni delle emissioni da traffico su strada pari a 43% (9-15 marzo), 63% (16-22 marzo) e 74 % (23-29 marzo). Le riduzioni stimate sullo stesso periodo delle emissioni di PM10 primario regionali, rispetto allo scenario di riferimento, si possono attestare attorno a un valore medio di circa l'11%. Anche tali riduzioni sono dovute principalmente alla diminuzione delle emissioni da traffico su strada pari a: 49% (9-15 marzo), 67% (16-22 marzo) e 76 % (23-29 marzo), parzialmente contro bilanciate da un incremento delle emissioni da riscaldamento.

Le riduzioni stimate sullo stesso periodo delle emissioni CO2 eq regionali, rispetto allo scenario di riferimento, si possono attestare attorno ad un valore medio di circa il 18%. Come per i precedenti inquinanti a tali riduzioni hanno contribuito principalmente le riduzioni dal settore del trasporto su strada pari a: 51% (9-15 marzo), 69% (16-22 marzo) e 77% (23-29 marzo).



Ripensare gli stili di vita

"Se un tempo così lungo di riduzione degli spostamenti - ha rilevato Cattaneo - ha portato a una diminuzione degli inquinanti così poco significativa, andranno ripensati non solo gli stili di vita, ma anche individuate politiche che possano intervenire su tanti diversi fattori e che non individuino nel traffico l'unico colpevole. E questo in Regione Lombardia lo pensiamo da tempo".



Non solo auto

"Sicuramente è giusto proseguire con incentivi per il rinnovo dei veicoli più vecchi - ha aggiunto l'assessore - concentrandoci su quelli a basse emissioni sia inquinanti sia climalteranti, ma anche consentire a chi non può permettersi un'auto nuova di continuare a circolare attraverso l'adesione a Move-in. E soprattutto dovremo guardare alle altre fonti di inquinamento dell'aria come gli spandimenti di liquami zootecnici in agricoltura, che favoriscono emissioni di ammoniaca e gli impianti il riscaldamento, compresi quelli a biomassa legnosa responsabili della quota più significativa di emissioni di Pm10. Da questo punto di vista i provvedimenti come i blocchi del traffico, Area B e Area C richiederebbero una riflessione più approfondita".



A questo link è scaricabile il rapporto dell’Arpa Lombardia