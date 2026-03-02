Nuovo allarme dell’associazione ecologista. Il rapporto “Affrontare il divario nella copertura assicurativa: fare leva su clima e natura per aumentare la resilienza”. In Italia l’80% delle perdite provocate da eventi estremi è a carico di famiglie, imprese e Stato.

In un nuovo report, le proposte del Wwf per colmare le lacune tra i costi dei disastri meteorologici e i rimborsi assicurativi e mettere la natura al centro delle strategie di resilienza. Il divario di protezione assicurativa (differenza tra perdite totali e quelle coperte da assicurazione) non è più solo una questione di mercato: è un rischio che può destabilizzare l’economia e colpire famiglie, imprese e finanze pubbliche. Per questo il Wwf lancia il nuovo rapporto “Affrontare il divario nella copertura assicurativa: fare leva su clima e natura per aumentare la resilienza” (“Tackling the Insurance Protection Gap: leveraging climate and nature to increase resilience”) che, concentrandosi sulle economie più avanzate, afferma che gli eventi meteo e perdita di natura stanno minando il sistema assicurativo globale e propone soluzioni politiche per rafforzare la resilienza e garantire che le società rimangano assicurabili. Dice il Wwf che “il 2025 si aggiunge alla lista degli anni in cui le perdite assicurate per catastrofi naturali hanno superato la soglia dei 100 miliardi di dollari, con oltre la metà delle perdite non coperta”.



Perdere natura

Mentre molte analisi identificano già la situazione meteo come il principale fattore ambientale all'origine dell'aumento dei premi assicurativi e dell'ampliamento del divario di protezione, il rapporto Wwf dice che la perdita di natura è una forza spesso trascurata ma potente, che amplifica i rischi della condizione climatica. Gli eventi metereologici estremi sono frequenti e gravi e gli ecosistemi degradati non riescono più a mitigarne gli impatti, e rafforzano un ciclo distruttivo che si autoalimenta. “Ad esempio, il rischio di un’alluvione su larga scala può aumentare fino al 700% in aree colpite da deforestazione. Il risultato è una crescita delle perdite economiche: nel 2023 i disastri hanno causato costi stimati in 2,3 mille miliardi (trillion) di dollari (circa il 2% del pil globale), considerando anche i costi indiretti e quelli sugli ecosistemi”, dice l’associazione.



Polizze e premi

Secondo il Wwf, poiché gli assicuratori reagiscono aumentando i premi, limitando la copertura o ritirandosi dalle aree ad alto rischio, più persone e imprese rimangono esposte. Negli USA si stima in 64 miliardi di dollari l’anno (2021-2024), nell’Ue in 59 miliardi di euro (2021-2023). Nei Paesi in via di sviluppo supera il 90%.



In Italia

Afferma il Wwf che in Italia, tra il 1980 e il 2023, i danni complessivi provocati da eventi estremi hanno superato i 135 miliardi di euro, posizionando il nostro Paese come il secondo in Europa per perdite economiche. “Tuttavia, il divario di protezione assicurativa è tra i più alti in Europa: solo il 20% delle perdite da eventi estremi è coperto da polizze, mentre l’80% resta a carico di famiglie, imprese e Stato. Anche il settore turistico è sotto pressione: i premi assicurativi per le strutture ricettive sono aumentati del 10-15% negli ultimi cinque anni, a causa di alluvioni, ondate di calore e altri eventi estremi che colpiscono spesso le destinazioni turistiche. Dal 2025 è entrato in vigore l’obbligo per le imprese di stipulare polizze contro rischi catastrofali, ma il sistema presenta criticità: non è collegato a misure preventive e l’adesione è ancora bassa”.

Il rapporto analizza la questione al di là dell'assicurazione sulla proprietà, e sostiene che i rischi naturali stanno causando perdite anche nella spesa pubblica, nei settori della sanità, dell'agricoltura, della responsabilità civile, dell'interruzione dell'attività e delle infrastrutture, aumentando i costi sanitari, riducendo la produttività, aumentando i prezzi dei prodotti alimentari e lasciando senza copertura assicurativa le interruzioni della catena di approvvigionamento.



La proposta del Wwf

Il Wwf propone “una strategia integrata per ridurre il rischio di disastri e aumentare la resilienza, intervenendo sulla riduzione delle cause e valorizzando le capacità del settore assicurativo e chiede ai governi e alle autorità di regolamentazione finanziaria di concentrarsi sulla valorizzazione della natura e delle nature based solutions nelle valutazioni dei rischi, sull'integrazione degli ecosistemi nella pianificazione dell'adattamento e della ripresa, sull'allineamento della regolamentazione assicurativa con gli incentivi alla riduzione dei rischi e sull'accelerazione delle azioni per azzerare le emissioni e arrestare la perdita di natura”.



Il commento

“La rapidissima evoluzione del settore assicurativo è la prova più lampante di quanto si stia trasformando il nostro pianeta. Il riscaldamento globale e la distruzione delle difese naturali stanno gradualmente rendendo intere regioni non assicurabili, lasciando milioni di persone esposte a impatti gravi. Non si tratta solo di una questione ambientale, ma di una profonda sfida sociale, economica e fiscale - dichiara Alessandra Prampolini, direttrice generale del Wwf Italia. - Il taglio netto delle emissioni climalteranti e la tutela e il ripristino di ecosistemi come foreste, mangrovie e zone umide sono fondamentali per ridurre l'impatto devastante di questi eventi estremi e devono essere al centro delle strategie globali”.



Leggi il rapporto del Wwf https://wwf.panda.org/wwf_news/?1487...