Studio delle Agenzie provinciali di Trento e Bolzano: osservata la riduzione sull'A22 di circa il 92% di veicoli leggeri e il 42% di veicoli pesanti

Nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 maggio le misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 hanno indotto un forte calo dei transiti lungo l'Autostrada del Brennero-A22, con la riduzione di circa il 92% di veicoli leggeri e il 42% di veicoli pesanti. Lo riporta una nota della Provincia di Trento, in riferimento allo studio sulla qualità dell'aria nelle vicinanze dell'arteria stradale condotto dalle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente di Trento e di Bolzano, assieme ai partner del progetto "Life BrennerLec".



I dati della clausura

La concentrazione misurata a bordo autostrada di biossido di azoto (NO2) si è ridotta di circa il 50% rispetto alla media dello stesso periodo nel triennio precedente.

A qualche decina di metri dal bordo carreggiata, questa riduzione è andata attenuandosi del 40%. Le stime delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e di anidride carbonica (CO2) hanno evidenziato un calo rispettivamente del 66% e del 64%. La componente di nerofumo derivante da motori e combustibili fossili è scesa del 57%, mentre quella da biomassa è aumentata del 5% a causa dell'incremento dei riscaldamenti domestici.