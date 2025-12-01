È un mondo meraviglioso. L’assessorato all’Ambiente della Regione Sicilia istituisce il premio Custodi dell’Ambiente e lo assegna al presidente della Regione, Renato Schifani.

È un mondo meraviglioso . Alla prima edizione, il premio ambientale Custodi dell’Ambiente istituito dalla Regione Sicilia è stato attribuito al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e al presidente del consiglio regionale, Gaetano Galvagno, ed è stato consegnato ai vincitori dall’assessora all’Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino. La cerimonia si è svolta ad Agrigento nel teatro Pirandello alla presenza del sottosegretario all’Ambiente Carlo Barbato.



L’impulso

Il motivo dell’attribuzione del riconoscimento a Schifani è “aver dato impulso alla realizzazione dei termovalorizzatori”. Da segnalare che l’impulso c’è stato ma i termovalorizzatori non esistono ancora.



Il commento del Pd

Ha commentato Valentina Chinnici, vicesegretaria del Pd siciliano: “Pensavamo di esserci imbattuti in una pagina satirica che parodiava i canali ufficiali della Regione. Invece è tutto vero: la Regione Siciliana istituisce un premio per l’ambiente e se lo autoassegna. Con motivazioni, peraltro, assai risibili. Siamo davanti ad un parossismo di assurdità, qualcosa che neppure cercando tra le opere di Pirandello e Ionesco”.