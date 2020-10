L’evento Polieco. Anche la presidente della commissione Ambiente della Camera conferma: “Costruire una vera industria nazionale del riuso dei rifiuti utilizzando i fondi del Next Generation Ue”

“L’Italia è attesa da nuove, decisive sfide che le consentano di superare l'attuale crisi dovuta all'emergenza da Covid-19. Dobbiamo abbracciare, assieme agli altri partner europei, un nuovo modello di sviluppo verde che consegni alle generazioni future un Paese resiliente alle minacce climatiche e naturali e capace di trasformare i momenti di crisi, come quello attuale, in opportunità di crescita equa e sostenibile. E' un percorso verso un Green New Deal in cui però sarà di fondamentale importanza il costante dialogo tra Parlamento, Governo, regioni, autonomie territoriali, imprese e associazioni di settore affinché nei prossimi anni il traguardo dell’economia circolare – che non è più un'opzione ma una necessità – possa essere concretamente raggiunto. Perché la nostra rinascita come Italia e come Europa o sarà verde o non sarà”, ha detto la presidente della commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta (Pd), al Forum Internazionale Polieco sull'economia dei rifiuti dedicato a “Ambiente ed economia oltre il Covid-19” che si è svolto a Napoli.

“Il recupero dei materiali e la sostituzione delle materie prime vergini con materie prime seconde provenienti da filiere di recupero – ha ricordato la presidente Rotta - è un punto fondamentale dell'economia circolare”. Oramai è chiaro – ha detto - che con l'attuale sistema di gestione dei rifiuti non si può andare avanti dato che oltre a danneggiare l'ambiente, penalizza le tasche dei cittadini. “I rifiuti non possono essere più considerati un problema, ma una risorsa industriale ed economica. Adesso però non si tratta più di spendere parole, ma di realizzare progetti e interventi al fine di combattere l'esportazione illegale di rifiuti in plastica così da salvaguardare l'ambiente, la salute e anche la concorrenza leale”.

È una strada che possiamo e dobbiamo imboccare “perché l'Italia avrà a disposizioni ingenti risorse dal Next Generation Ue. Infatti, come stabilito dalla Commissione europea, il 37% delle risorse del programma Next Generation Eu dovrà essere destinato a investimenti per la transizione verde – ha concluso - in coerenza con gli obiettivi europei della neutralità climatica al 2050 e della riduzione delle emissioni del 55% al 2030”.