La ricerca di scienziati di Edf rileva che dei circa 15 milioni di tonnellate di emissioni di metano provenienti dalle attività petrolifere e di gas onshore negli Stati Uniti il 90% proviene da pozzi a bassa produzione, responsabili di appena il 10% della produzione totale di petrolio e gas

Un nuovo studio pubblicato da Environmental Defense Fund, organizzazione ambientalista con sede a New York, evidenzia che la maggior parte delle emissioni di metano nei bacini petroliferi e di gas degli Stati Uniti proviene da fonti più piccole e diffuse, e non dalle note fonti più grandi su cui si concentrano i maggiori sforzi di monitoraggio e intervento. Questo accade perché la maggior parte degli strumenti utilizzati per rilevare le singole fonti di emissione di metano su vaste aree è in grado di rilevare solo le fonti più grandi, rendendo di fatto invisibili le singole fonti più piccole.

Il nuovo studio condotto da scienziati di Edf rileva che dei circa 15 milioni di tonnellate di emissioni di metano provenienti dalle attività petrolifere e di gas onshore negli Stati Uniti: il 70% proviene da fonti più piccole e disperse che emettono meno di 100 chilogrammi di metano all'ora.

Il 30% delle emissioni proviene da siti che rilasciano meno di 10 chilogrammi all'ora. E fino al 90% delle emissioni proviene da pozzi a bassa produzione, responsabili di appena il 10% della produzione totale di petrolio e gas.



Il commento di Edf

Flavia Sollazzo, senior director energy transition per l’Europa di Edf e portavoce per l'Italia, commenta: "Questo studio è un campanello d'allarme per gli sforzi dell'Europa e dell'Italia di ridurre le emissioni di metano dal gas importato. Mentre l'attenzione è rivolta ai grandi super-emettitori, la ricerca dimostra che la maggior parte dell'inquinamento da metano proviene da fonti piccole e disperse, molte delle quali non vengono rilevate dalle principali tecnologie di monitoraggio satellitare. È qui che nuovi strumenti come MethaneSAT, il satellite messo a punto da Edf, sono essenziali, in quanto forniscono un quadro completo delle emissioni. Affinché l'Ue sia efficace nel ridurre la sua impronta di metano, i quadri di monitoraggio, rendicontazione e verifica devono considerare tutte le emissioni. In caso contrario, rischiamo di sottostimare l'inquinamento da metano e di perdere opportunità di riduzione significative. Dati migliori sul metano rafforzeranno anche la diplomazia energetica dell'UE. Con un monitoraggio migliore, anche l'Italia può impegnarsi con i fornitori in modo più informato, collaborando più efficacemente per ridurre le emissioni della sua catena di approvvigionamento”.