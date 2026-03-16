La proposta di Cittadini per l’aria e Facciamo Respirare il Mediterraneo: i bandi di gara per i collegamenti con le isole contengano criteri ambientali. L’Italia maglia nera Ue per navi e traghetti: l’Art stabilisca criteri minimi per i collegamenti tra isole, -30% di emissioni dalle prossime gare e una veloce elettrificazione.

Cittadini per l’aria e la rete Facciamo Respirare il Mediterraneo, come espresso nella recente consultazione pubblica, chiedono all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) che i nuovi contratti di servizio di continuità garantiscano un miglioramento delle prestazioni ambientali di navi e traghetti, riducendo almeno del 30% le emissioni di CO₂ rispetto allo stato attuale e che le navi non utilizzino gli scrubber, un sistema che consente agli armatori di risparmiare sul costo dei carburanti a spese, però, dell’ecosistema marino. Abbiamo flotte di navi vecchie o vecchissime, e difatti l’Italia si è piazzata al primo posto in Europa per emissioni di CO₂ derivanti da questi viaggi.

Il peso enorme delle emissioni navali in Italia si evince anche dai dati del registro Ceip tenuto dall’EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) che, per il 2023, evidenzia che al trasporto marittimo in Italia è riconducibile la metà delle emissioni di nerofumo, poco meno della metà delle emissioni di Pm 2,5 e circa un terzo degli ossidi di azoto di tutte le emissioni navali europee.



L’ipotesi elettrica

A parere dell’organizzazione europea Transport & Environment (T&E), la prospettiva dell’elettrico è una soluzione fattibile e competitiva, in particolare per il nostro Paese: sarebbe già tecnologicamente possibile ed economicamente conveniente l’elettrificazione di un traghetto italiano su quattro e, al 2035, del 77% di tutte le rotte. È l’esempio dello stretto di Messina, di Capri e Ischia, del collegamento fra Piombino e l’isola d’Elba, ma anche dei traghetti lagunari veneziani. L’elettrificazione delle banchine per le navi tradizionali è ancora lontana, così come lo è l’adeguamento delle navi per l’allaccio.



Collegare le isole

Secondo Cittadini per l’Aria, si potrebbero sfruttare le imminenti gare per i tratti di collegamento tra isole per favorire nei bandi di gara le navi e le società meno inquinanti. Purtroppo, osserva l’associazione, i bandi per le rotte di continuità sono quasi del tutto privi di criteri ambientali premianti, o escludenti, che possano effettivamente spingere gli armatori a investire su nuovi traghetti con prestazioni ambientali migliori. È il caso dell’isola d’Elba, dove il bando per la continuità territoriale marittima, dal valore stimato di circa 789 milioni di euro per 12 anni, si è appena concluso con la partecipazione di un unico soggetto: la Toremar, attuale gestore di proprietà del gruppo Onorato (Moby), con navi di età tra i 20 e i 46 anni di servizio.



La proposta

“Si prenda almeno questa occasione - l’aggiornamento del Piano Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e i nuovi limiti agli inquinanti stabiliti dalla Direttiva sulla Qualità dell’aria 2024/2881 - per pianificare e implementare l’elettrificazione di quante più tratte possibili e per migliorare le prestazioni ambientali delle navi passeggeri e Ro-Ro (adibite al trasporto di auto/camion) che servono le isole per la continuità territoriale, garantendo agli isolani libertà di accesso alla terraferma senza avvelenare acque e aria”, commenta Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria.



Dai porti

“Elettrificare le tratte dei traghetti è una delle soluzioni più efficaci, potenziando le fonti da energie rinnovabili per evitare di trasferire altrove le emissioni tossiche e climalteranti. A Livorno potrebbe essere gestito con questa metodologia il collegamento giornaliero con l’Isola di Capraia, inferiore alle 3 ore”, aggiunge Luca Ribechini, presidente Livorno Porto Pulito.

“La completa elettrificazione di tutte le tratte per le quali è possibile può contribuire a ridurre gli inquinanti atmosferici in porto e anche i rumori dei motori diesel delle navi”, afferma Enzo Tortello presidente Comitato Tutela Ambientale Genova Centro-Ovest.

“Il Porto di Napoli ospita navi da crociera e traghetti per le isole di Capri, Ischia e Procida. Non può sopportare la mancata adozione di misure volte alla riduzione degli inquinanti provenienti dal traffico navale. Occorre adottare immediatamente politiche che siano volte all’ammodernamento di navi e alla drastica riduzione delle emissioni”, aggiunge Gennaro Esposito, Comitato Vivibilità Cittadina Napoli.



Per leggere il documento di Transport&Environment https://www.transportenvironment.org....