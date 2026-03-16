Il pericolo di nerofumo, idrocarburi policiclici aromatici e levoglucosano sviluppati dalla combustione di biomassa come legna e pellet. La tossicità di Pm10 e Pm2,5 è peggiore d’inverno rispetto allo smog estivo. Lo studio dell’Arpa Piemonte e dell’Università di Torino sulla composizione del particolato atmosferico.

Attenzione al pericolo costituito dal nerofumo, dagli idrocarburi policiclici aromatici e dal levoglucosano sviluppati soprattutto dalla combustione di biomassa, come legna e pellet, e in parte anche dal traffico. E le polveri invernali sono più pericolose di quelle estive. È questo uno dei risultati dello studio dell’Arpa Piemonte e dell’Università di Torino sulla composizione del particolato atmosferico e sulla sua tossicità. Lo studio è stato ripreso e rilanciato dall’Snpa, il Sistema nazionale di protezione dell’ambiente che coordina le Arpa regionali.

La tossicità del particolato atmosferico (Pm 10, Pm2,5 e così via) deriva dalla sua capacità di penetrare in profondità nell’apparato respiratorio e, nel caso delle particelle più fini, di raggiungere il sistema cardiovascolare. La sua pericolosità non è legata solo alle dimensioni, ma soprattutto alla sua complessa composizione chimica, che varia a seconda delle fonti di emissione.



La ricerca

L’Arpa Piemonte ha avviato una ricerca, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino-dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche, per analizzare in modo specifico sul Piemonte le caratteristiche di tossicità del particolato atmosferico.

I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Environmental Research in un articolo dal titolo: “Integrating effect-based monitoring tools into Pm10 assessment: insights from an air quality network in the Po Valley (Northern Italy), a major European air pollution hotspot”.

La ricerca prosegue il percorso avviato da Arpa Piemonte che nel 2022 aveva evidenziato le cause delle elevate concentrazioni di inquinanti nel Nord Italia e la necessità di introdurre nuovi indicatori nella valutazione della qualità dell’aria.



I principali risultati

La tossicità del particolato atmosferico varia significativamente in funzione della stagione di campionamento (il particolato invernale si dimostra potenzialmente più tossico di quello estivo) e del sito di rilevazione, cioè della composizione chimica del Pm.

L’analisi statistica condotta nello studio ha evidenziato associazioni tra specifici composti del Pm e gli effetti biologici misurati, confermando che, a parità di concentrazione (microgrammi al metro cubo di aria), il particolato atmosferico può determinare effetti biologici differenti a seconda della sua composizione.

Gli effetti tossici del particolato osservati nello studio risultano principalmente associati a composti legati ai processi di combustione della biomassa e al traffico, quali idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) e levoglucosano.

Nei limiti dello studio condotto, e in linea con gli studi precedenti condotti da Park nel 2018, non sono invece emerse correlazioni significative tra gli effetti tossici indagati e le componenti inorganiche secondarie molto presenti nel particolato invernale della regione padana (nitrato e solfato di ammonio) derivati da concimazioni e allevamenti oppure con elementi derivati dal sollevamento del terreno o dal polverizzarsi delle rocce (alluminio, silicio, calcio).

I risultati suggeriscono anche una maggiore tossicità del carbonio elementare (noto anche come nerofumo o black carbon), inquinante primario derivante dalla combustione incompleta di combustibili fossili e biomassa, rispetto al carbonio organico, componente del particolato che può avere anche origine secondaria.

La principale conclusione cui giunge lo studio è che la sola concentrazione di Pm10, attualmente l’unica metrica ammessa per valutare la qualità dell’aria, non rappresenta uno standard sufficiente, da solo, ad aiutare compiutamente le politiche di contenimento dell’inquinamento atmosferico.



Leggi lo studio https://www.sciencedirect.com/scienc....

Per saperne di più: https://www.snpambiente.it/notizie/t....