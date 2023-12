Italia Nostra cerca dai cittadini segnalazioni sui presepi storici da riscoprire e salvaguardare. La sera del 24 dicembre 1223 a Greccio san Francesco allestì per la prima volta la scena della Natività

La sera del 24 dicembre 1223 san Francesco a Greccio (Rieti) allestì il primo presepio della storia, in polemica con il papa Onorio Terzo che in quei giorni risiedeva a Rieti. L’obiettivo era sì compiere un atto di fede, come narrò Tommaso da Celano, ma l’evocazione della Natività fu interpretata anche come segnale politico di Francesco verso il papa, il quale sosteneva la necessità di una nuova crociata in Terrasanta per ritrovare i luoghi di Gesù che, per il santo, erano invece vicini a ogni fedele.

Per questo motivo l’associazione ambientalista e culturale Italia Nostra si mette a caccia di presepi storici da salvare. “Nei secoli – scrive l’associazione - la tradizione si è tanto consolidata che numerosi artisti ed artigiani hanno profuso la loro arte e la loro maestria nella creazione di presepi che rappresentano la Natività nei più svariati contesti paesaggistico-ambientali, arricchita da innumerevoli personaggi legati alla narrazione evangelica, ma anche alla quotidianità e all’attualità. Espressione autentica di una cultura popolare, tale produzione ha raggiunto una altissima qualità artistica sia per varietà dei materiali che per la maestria delle manifatture, tanto da essere ospitata in vari musei e godere di fama internazionale”.

L’associazione raccoglierà le segnalazioni sui presepi artistici, storici e da salvaguardare attraverso sezioni e i consigli regionali di Italia Nostra; poi la raccolta sarà resa accessibile a chiunque nello spazio dedicato sul sito web di Italia Nostra.