La nomina del sindaco Gualtieri. Obiettivi saranno neutralità climatica, politiche dei trasporti ed efficientamento energetico

"Abbiamo deciso di istituire un ufficio speciale per il clima. Posso annunciare che la procedura per la selezione si è appena conclusa e quindi sarà una figura di grande qualità nel mondo dell'ambientalismo, Edoardo Zanchini, a dirigere l'ufficio e a coordinare tutte le politiche per raggiungere l'obiettivo della neutralità, dalle politiche dei trasporti all'efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in collegamento video con il festival Green & blue a Milano. Zanchini è uno degli esponenti più in vista della Legambiente.



Un doppio problema

"Sono i grandi assi su cui abbiamo moltissimo da fare ma anche un'enorme ambizione. Anche la visione della città in 15 minuti rientra tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il nostro obiettivo è una dimensione integrata di politiche per far fronte alle sfide".

"Noi a Roma abbiamo un doppio problema: siamo in ritardo sugli obiettivi e siamo colpiti in modo rilevante dal cambiamento climatico. Roma è fra le città in cui l'impatto è più forte, si stima un aumento di 2 gradi, tra più alti in Italia. Per questo abbiamo deciso di rivedere completamente le nostre politiche e i nostri obiettivi. Siamo tra le città italiane selezionate tra il bando delle 100 città per la neutralità climatica", ha concluso Gualtieri.