Un nuovo sondaggio d’opinione ha rivelato quanto i suoi cittadini siano disposti a sostenere diversi tipi di politiche climatiche. Come prevedibile, gli europei mostrano una netta preferenza per misure che implicano l’utilizzo di sussidi, ad esempio per il trasporto ferroviario o l’isolamento termico delle abitazioni, e si oppongono invece con decisione a politiche che introducono tasse su comportamenti inquinanti, come quelle sulle automobili e la carne.

Il sondaggio evidenzia tendenze interessanti nelle preferenze e opinioni dei cittadini europei riguardo a varie politiche climatiche attualmente in discussione. I risultati sono consultabili attraverso uno strumento online che permette di analizzare e confrontare le opinioni su un insieme di misure climatiche in Europa.



Politiche climatiche

Questo nuovo sondaggio – realizzato nell’ambito del progetto di ricerca europeo Capable, cui partecipano 11 istituti di ricerca coordinati dal Cmcc di Lecce – conferma il fatto che numerose politiche di mitigazione del riscaldamento globale sono sostenute dalla maggioranza degli intervistati nell’Unione Europea. Ad esempio, il 70% della popolazione europea sarebbe favorevole alla creazione di un Fondo ferroviario europeo, mentre il 55% sosterrebbe sia l’obbligo di isolamento termico per le abitazioni, sia il divieto dei jet privati.

Secondo Keith Smith dell’Eth di Zurigo, ricercatore principale di questo studio, “queste politiche sono verosimilmente quelle con il maggiore grado di accettabilità a livello europeo, e possono rappresentare opportunità facilmente realizzabili per i decisori politici”.

All’estremo opposto, alcune misure risultano impopolari in quasi tutti i Paesi coinvolti dal sondaggio, in particolare quelle basate su tasse – come quelle su carne bovina e voli – e divieti, come quello sulle auto a combustibili fossili, che ottengono i punteggi più bassi.



Paesi

Anche tra paesi diversi emergono notevoli differenze. I paesi dell’Europa meridionale, come Grecia, Francia e Italia, mostrano sostegno per almeno cinque delle politiche proposte, mentre il livello di affiancamento risulta generalmente più basso nei paesi dell’Europa orientale, come Polonia e Repubblica Ceca.



Demografia

Analizzando più nel dettaglio i dati socio-demografici, emerge che donne, persone più giovani e individui con un livello di istruzione più elevato, sono più favorevoli a sostenere tutte le politiche climatiche oggetto del sondaggio, in tutti i Paesi considerati.



Implicazioni politiche

“Questi risultati preliminari evidenziano un'importante eterogeneità nel sostegno alle politiche climatiche in Europa, ma anche un potenziale percorso per ottenere un ampio consenso su azioni climatiche efficaci” afferma Johannes Emmerling, coordinatore del progetto Capable.

Questi risultati sottolineano la diversità nel sostegno alle politiche climatiche, evidenziando la necessità di un approccio politico su misura e multidimensionale per costruire un consenso solido intorno a misure realizzabili ed efficaci.



Metodologia

I risultati fanno parte di un’indagine su larga scala sulle opinioni dei cittadini europei in merito alle politiche climatiche. I dati sono stati raccolti tra il 24 giugno e il 27 agosto 2024 e includono le risposte di 19.328 individui rappresentativi di Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svezia. I partecipanti hanno completato un questionario sul riscaldamento globale e le politiche climatiche, esprimendo le opinioni su 15 politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per ciascuna proposta, i partecipanti hanno indicato il livello di sostegno su una scala Likert a 7 punti: da “fortemente contrario” a “fortemente favorevole”.



Leggi il sondaggio d’opinione di Capable e tutti i dati: https://capableclimate.eu/online-tool/