In pochi mesi sono state segnalate 228 sospette attività illegali in tutta Europa, di cui ben 42 (18%) solo in Italia. Si tratta del numero più alto in tutta Europa

Esiste un mercato nero in crescita dovuto all'importazione illegale di F-gas, utilizzati per la refrigerazione e il condizionamento di ambienti domestici, commerciali e industriali. Gli F-Gas illegali vengono introdotti in Europa eccedendo i limiti stabiliti dalla Commissione Europea per contribuire a combattere il cambiamento climatico. Il regolamento europeo sugli F-Gas, entrato in vigore cinque anni fa, ha l'obiettivo di ridurre del 79% l'uso di gas fluorurati entro il 2030, e favorire l'utilizzo di soluzioni alternative.



Il commento dell’esperto

"Gli HFC importati illegalmente compromettono gli sforzi per il clima compiuti dai governi, dall'industria, dalla supply chain dei refrigeranti e dai consumatori finali", afferma Diego Boeri, vicepresidente per i fluoro chimici di The Chemours Company, membro di EFCTC (European Fluorocarbons Technical Committee). "Come parte della soluzione a questo problema abbiamo istituito una Action Line, un sistema di segnalazione anonimo di attività sospette riguardante gli F-Gas. Finora abbiamo avuto ottimi risultati: solo nei primi mesi abbiamo ricevuto 228 segnalazioni di attività illegali, 42 delle quali in Italia, il numero più alto tra gli stati europei. È necessario potenziare le attività di controllo alle frontiere dell'UE, in modo da evitare che gli italiani possano inconsapevolmente e involontariamente sostenere organizzazioni criminali e vanificare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra".



Le regole europee

Il regolamento europeo sui gas fluorurati ha obbligato l'industria a ridurre progressivamente gli F-Gas grazie a un sistema rigoroso; dopo cinque anni, però, le importazioni illegali di questi gas hanno invaso il mercato europeo, rischiando di intaccare i progressi verso gli obiettivi climatici. Gli F-Gas sono utilizzati principalmente nei sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell'aria, soprattutto nei supermercati, negli alberghi, nei centri commerciali e negli ospedali, ma vengono anche utilizzati come agenti espandenti in spray, schiume, materiali isolanti o negli estintori. Gli addetti alle dogane agiscono regolarmente contro questo mercato nero, particolarmente fiorente anche su Internet. In Italia c'è stato un sequestro di grandi quantità di F-Gas a inizio febbraio, ma la complessità dovuta alle rotte di spedizione e ai mercati dei rivenditori rendono l'attività difficile da tracciare.

I membri dell'EFCTC esortano le autorità a perfezionare l'applicazione del regolamento e a condividere le migliori pratiche tra gli stati membri. L'industria è pronta a collaborare con le Autorità, fornendo dati e prove sulle violazioni per applicare il regolamento sugli F-Gas nel modo più efficiente ed efficace possibile. Nel 2020, EFCTC si concentrerà sulla sensibilizzazione di questo problema lungo tutta la catena del valore, sostenendo indagini indipendenti sul volume di F-Gas illegali in Europa e sviluppando strategie per assistere le autorità nella lotta al contrabbando.