L'assessore cinquestelle Thomas De Luca: "Umbria prima regione circolare senza discariche e inceneritori. Ridurre, differenziare, riciclare, recuperare materia e chiudere il ciclo producendo idrogeno dall'ultima frazione".

La Regione Umbria dopo l’ipotesi di un termovalorizzatore, soluzione adottata dal resto d’Europa da affiancare al riciclo, ha deciso di cambiare strada e di sperimentare per i rifiuti una tecnologia non ancora adottata in Europa che mira a produrre idrogeno estraendolo dai rifiuti. La tecnologia richiede un pretrattamento dei rifiuti, una selezione della spazzatura utilizzabile per alimentare l’impianto, e prevede una produzione di scarti.

"Abbiamo tre obiettivi da raggiungere: escludere qualsiasi ampliamento delle discariche, non incenerire e ridurre i costi su famiglie e imprese. Per farlo dobbiamo imparare dagli errori del passato, primo tra tutti la politica delle scelte scaricate sul futuro. L'attuale governo regionale intende assumersi pienamente la responsabilità di un cambiamento da attuare sin da subito nell'arco della legislatura, cogliendo l'occasione di ridefinire in maniera complessiva il quadro normativo e pianificatorio della Regione Umbria". Così l'assessore all'ambiente della Regione Umbria, il cinquestelle Thomas De Luca (nella foto), in merito alla delibera della giunta regionale 831 del 13 agosto avente per oggetto la tecnologia “Waste-to-Hydrogen”.



La tecnologia

La giunta regionale ha individuato questa gamma di tecnologie come alternativa prioritaria per la chiusura del ciclo, a valle dello sviluppo intensivo delle politiche di prevenzione, dell'implementazione gestionale e impiantistica della raccolta differenziata spinta e dell'implementazione del trattamento meccanico biologico a freddo sul modello veneto. Il processo di riciclo che permette il massimo recupero di materia anche dall'ultima frazione, avendo come risultato in uscita idrogeno, gas di sintesi e sabbia inerte da utilizzare nell'edilizia e nei settori cementieri.

Si tratta di valutare la fattibilità tecnica insieme ad Auri sul tema dell'idrogeno con l'Università di Perugia.



Idrogeno blu?

L’intento è produrre idrogeno blu: un vettore energetico pulito, senza carbonio, utile per i settori più strategici dell'economia regionale umbra. Il progetto sarebbe non solo finalizzato a gestire i rifiuti urbani, ma anche a servizio della (spesso ignorata) gestione dei rifiuti speciali e industriali.



