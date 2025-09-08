Una consultazione pubblica per un'Europa a difesa dell'ambiente. Fino al 10 settembre è possibile partecipare alla consultazione lanciata dalla Commissione europea.

Partecipare per salvare il futuro dell’ambiente europeo. Il Wwf Italia, insieme ai Wwf di altri Paesi europei, chiede ai cittadini di far sentire la voce per un’Europa che difenda il bene comune e la natura. Un’occasione importante per chiedere a chi ci governa di lavorare per un’Europa giusta, solidale e sostenibile.

Fino al 10 settembre è possibile partecipare a una consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea.

Dice il Wwf che “negli ultimi mesi molte tutele fondamentali per la sostenibilità e la sicurezza ambientale, come la legge contro la deforestazione (Eudr), sono state attaccate con la scusa della cosiddetta semplificazione. Dopo il declassamento dello status di protezione del lupo, deciso contro ogni evidenza scientifica, la stessa Direttiva Habitat è sotto attacco. Se la Commissione deciderà di modificare anche questa direttiva, la tutela effettiva delle specie a rischio e degli habitat naturali protetti in Europa potrà essere drammaticamente indebolita”.

A parere dell’associazione, “dietro la parola semplificazione si nascondono in realtà i reali obiettivi di chi vuole spianare la strada allo sfruttamento e al profitto di pochi a spese del futuro di tutti. Purtroppo, anche all’interno della Commissione europea c’è chi sta pensando di indebolire le leggi che tutelano l’ambiente. Si tratta di norme frutto di lavori decennali che hanno finora garantito ai cittadini aria pulita, acqua sicura ed ecosistemi sani”.