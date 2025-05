Secondo un rapporto di Greenpeace per scavare l'oro sono stati deforestati 4.200 ettari di Amazzonia. Studio dell’Università del Maryland con World Resources Institute e Global forest watch: l’estensione di foresta tropicale primaria distrutta dagli incendi nel 2024 è stata 5 volte superiore al 2023. Il caso della Bolivia.

Primati di deforestazione in tutto il mondo, e anche in Brasile dopo il periodo più devastante fra il 2003 e il 2004 (in quegli anni in Brasile il presidente era Lula al primo mandato) ricomincia la devastazione degli incendi in Amazzonia. In particolare uno studio di Greenpeace mette sotto accusa gli incendi dolosi prodotti per le attività minerarie di ricerca dell’oro. Secondo l’Università del Maryland e il World Resources Institute ora la Bolivia ha superato in deforestazione il Congo. Nel 2024, i tropici hanno perso la cifra record di 6,7 milioni di ettari di foresta pluviale primaria, un'area quasi delle dimensioni di Panama. Causata in gran parte da incendi di vasta portata, si tratta di una perdita maggiore rispetto a qualsiasi altro anno negli ultimi due decenni. “Equivale alla perdita di diciotto campi da calcio al minuto”, ha dichiarato Elizabeth Goldman, codirettrice del Global forest watch.



Foresta in fumo

L’anno scorso abbiamo perso 6,7 milioni di ettari di foresta tropicale primaria, mandando in fumo un’area estesa quasi quanto Panama. La perdita si deve in primo luogo ai roghi, molti di più di qualsiasi altro anno considerati gli ultimi due decenni. Il monito arriva dall’Università del Maryland e dal World Resources Institute. L’estensione di foresta tropicale primaria distrutta dagli incendi nel 2024 è stata 5 volte superiore al 2023. Gli incendi si verificano naturalmente in alcuni ecosistemi ma nelle foreste tropicali sono da attribuire unicamente all’uomo.

Secondo i nuovi dati del laboratorio Glad dell'Università del Maryland e disponibili sulla piattaforma Global Forest Watch del WRI, nel 2024 la foresta primaria tropicale è scomparsa al ritmo quasi doppio rispetto al 2023. Si tratta di alcuni degli ecosistemi forestali più importanti, fondamentali per i mezzi di sussistenza, lo stoccaggio del carbonio, l'approvvigionamento idrico, la biodiversità e altro ancora. La loro perdita nel solo 2024 ha causato 3,1 gigatonnellate (Gt) di emissioni di gas serra, equivalenti a poco più delle emissioni annuali di CO2 derivanti dall'uso di combustibili fossili in India. La perdita di foreste primarie tropicali è aumentata dell'80% dal 2023 al 2024.



Brasile e Bolivia

Il bioma amazzonico, in particolare, ha visto la perdita maggiore di foresta dal 2016. Il Brasile è in testa per perdita di foresta tropicale, con un record di 2,8 milioni di ettari cancellati nel 2024, anche perché la foresta tropicale primaria si concentra lì rispetto a qualsiasi altro luogo del mondo. Per la prima volta, la Bolivia risulta al secondo posto, appena dopo il Brasile, sorpassando la Repubblica Democratica del Congo. Il bilancio boliviano è spaventoso: un aumento pari al 200% di foresta andata perduta. E il 2023 aveva segnato invece l’anno peggiore per perdita di alberi. I conflitti tra i gruppi locali hanno portato la Repubblica Democratica del Congo nel 2024 alla maggiore perdita di foresta. Il legname è servito a produrre energia. Brutta inversione di tendenza in Colombia, che aveva registrato un miglioramento tra il 2023 e il 2024.



Dettaglio Brasile

Nel 2024 l’Amazzonia brasiliana ha registrato il più alto numero di incendi degli ultimi 17 anni. Lo segnala, tra gli altri, l’Agenzia France-Presse citando i dati dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (INPE), un’agenzia governativa. In totale, ha dichiarato quest’ultima sulla base delle rilevazioni satellitari, nell’anno appena concluso sono stati osservati 140.328 episodi incendiari, il 42% in più rispetto al 2023 quando il computo si era fermato a 98.634. Nonostante questo, tuttavia, l’area totale interessata dal fenomeno potrebbe essere inferiore rispetto al passato.

Il dato peggiore in Pará con circa 200mila incendi. A seguire Mato Grosso (oltre 170mila), Amazonas (98mila), Maranhão (97mila) e Tocantins (oltre 60mila).

Tra il 2023 e il 2024, tutti e cinque gli Stati hanno evidenziato un aumento del fenomeno con il dato più alto rilevato in Mato Grosso (+130%). I focolai coincidono con le aree di espansione agricola, successivamente dedicate alla coltivazione di soia e al pascolo, ma anche con le zone interessate dalla speculazione fondiaria e dall’attività mineraria.



La febbre dell’oro

L'estrazione illegale di oro continua a devastare l'Amazzonia, nonostante gli sforzi dei governi per contrastarla. Un rapporto di Greenpeace, basato sull'analisi di immagini satellitari, rivela che dal 2023 al 2024 le misure adottate non hanno portato a una riduzione dell'attività mineraria, ma piuttosto a uno spostamento delle aree sfruttate. Mentre le attività minerarie sono diminuite nei territori Yanomami, Munduruku e Kayapó (rispettivamente del 7%, 57% e 31%), nel territorio Sararé si è registrato un drammatico aumento del 93%. Complessivamente, negli ultimi due anni sono stati distrutti 4.219 ettari di foresta pluviale in questi quattro territori indigeni, un'area pari a quasi la metà di Manhattan o a oltre 4 mila campi da calcio. Il rapporto "Toxic Gold" di Greenpeace Brasile traccia il percorso dell'oro illegale dall'Amazzonia ai mercati globali.



L’Asia migliora

Nonostante alcuni aspetti positivi nel 2024 – Indonesia e Malesia hanno entrambe registrato una minore perdita di foreste primarie rispetto al 2023 e i loro tassi di perdita sono ben al di sotto di quelli di un decennio fa – la tendenza generale sta andando nella direzione sbagliata. I leader di oltre 140 paesi hanno firmato la Dichiarazione dei leader di Glasgow nel 2021, promettendo di arrestare e invertire la perdita di foreste entro il 2030. Ma siamo allarmatamente lontani dal rispettare questo impegno: dei 20 paesi con la più grande superficie di foreste primarie, 17 registrano oggi una perdita di foreste primarie maggiore rispetto a quando è stato firmato l'accordo.



Leggi lo studio “Fires Drove Record-breaking Tropical Forest Loss in 2024” del Global forest watch https://gfr.wri.org/latest-analysis-...