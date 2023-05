Metro Adapt di Milano tra i nove finalisti europei dei Life Awards di quest'anno. I premi assegnati dalla Commissione europea. L’assegnazione il 6 giugno, vota subito qui: https://www.lifeawards.eu/

C’è anche il progetto Metro Adapt tra i nove finalisti dei Life Awards europei di quest'anno. I premi assegnati dalla Commissione europea riconoscono l'eccellenza nella protezione della natura, dell'ambiente e dell'azione per il clima. Life Metro Adapt — Strategie e misure di adattamento al cambiamento climatico nella Città Metropolitana di Milano, finanziato dal Programme for the Environment and Climate Action (Life) della Commissione Europea, è un progetto che ha visto impegnati la Città Metropolitana di Milano, in qualità di ente capofila, a fianco di e-Geos, Ambiente Italia, Legambiente Lombardia, Cap Holding e Alda – Association Européenne pour la Démocratie Locale - dal 2018 al novembre 2021.

L'annuncio dei vincitori è previsto con una cerimonia a Bruxelles il 6 giugno, durante la Green Week 2023 dell'UE. Perché il progetto possa conquistare il prestigioso riconoscimento, oltre al voto della giuria tecnica, è fondamentale anche il coinvolgimento dei cittadini, chiamati a votare sulla piattaforma ufficiale dell'Unione europea: https://www.lifeawards.eu/



I dettagli del progetto italiano

Caratterizzato da una forte multidisciplinarietà, grazie ad un ampio partenariato, ha prodotto strumenti che hanno permesso di implementare efficienti misure di adattamento ai cambiamenti climatici per aumentare la resilienza urbana, anche attraverso soluzioni naturali, le cosiddette nature based solution, che puntano a migliorare la biodiversità e il microclima, per rendere più vivibile il luogo dove vengono impiegate.

Due gli esempi concreti realizzati sul territorio metropolitano: le aiuole drenanti realizzate nel contesto urbano di un parcheggio di 5.700 metri quadri di Solaro, in provincia di Milano, e il bacino artificiale creato a Masate, che accumula l’acqua piovana e la rilascia gradualmente sul corpo idrico locale in modo naturale.



Il commento

“Siamo orgogliosi che Life MetroAdapt sia stato selezionato tra i finalisti – sottolinea il vicesindaco della città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo –. La candidatura testimonia non solo la qualità dei risultati ottenuti, ma anche il valore del partenariato. Grazie alle competenze e alle professionalità messe in campo nei tre anni di progetto, è stato possibile condurre studi approfonditi sugli effetti dei cambiamenti climatici in ambiente urbano e produrre concrete soluzioni di adattamento che rappresentano un indirizzo strategico applicabile in diverse aree metropolitane non solo italiane, ma europee. Per questo ora chiediamo a tutti i cittadini che apprezzano il lavoro svolto di aiutare a valorizzare ulteriormente gli sforzi fatti votando il progetto”.



Un premio durante Compraverde Buygreen

La Città metropolitana di Milano è stata premiata al Forum Compraverde Buygreen 2023, in scena il 17 e 18 maggio scorsi a Roma che, considerato gli Stati Generali degli acquisti verdi, è un vero e proprio riferimento in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato.

Gli acquisti verdi, infatti, da tempo al centro dell’operato dell’Ente, prevedono per le amministrazioni pubbliche, nell’acquisizione di lavori, beni e servizi, una particolare attenzione all’impatto ambientale degli stessi, tanto da fare spesso la differenza in fase di affidamento ai diversi operatori economici.

Lo slogan di questa XVII edizione è stato “Cambia gli acquisti non il clima”, un invito urgente aperto a tutti gli attori coinvolti negli acquisti di beni e servizi a passare all’azione, ad attuare la conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo per ridurre la probabilità di gravi cambiamenti climatici.

La Città metropolitana di Milano ha partecipato con la propria esperienza al seminario "Esperti GPP e stazioni appaltanti a confronto: esperienze e metodi per facilitare l’aggiudicazione di lavori, servizi, beni e opere a ridotto impatto ambientale”, confrontandosi con gli altri enti sull’esperienza condivisa di “affiancamento on the job” realizzato nel 2022, nell’ambito della Linea di intervento

1 WP1 del progetto CReIAMO PA (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), relativa agli acquisti verdi e all’integrazione di requisiti ambientali nei processi di acquisto. Al termine delle due giornate, all’ente di area vasta è stato consegnato il Premio Compraverde per la sezione “Politica GPP” per aver pienamente integrato gli acquisti verdi nelle proprie attività, per aver attivato azioni di formazione del personale e di sensibilizzazione degli stakeholder e realizzato procedure di acquisto di entità significative con criteri ambientali e sociali e monitorato periodicamente l’applicazione dei CAM.



