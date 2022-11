Ecco alcune delle idee che saranno presentate alla fiera dell’ambiente, della sostenibilità e della transizione ecologica

Gli Stati generali della Green economy, guidati da Edo Ronchi e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile; ma anche i progetti e le idee per l’ambiente; e le start-up a confronto con la realtà dell’impresa. Sono solamente alcuni dei temi di Ecomondo, l’evento di Ieg che con Key Energy è al centro della transizione ecologica.

Secondo lo studio condotto dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile con EY, il 75% delle imprese ha un livello di preoccupazione medio o elevato per i cambiamenti climatici e solo il 25% dichiara di non essere preoccupato. Ma, nonostante questa preoccupazione, solo un’impresa su cinque ha attuato al suo interno misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

Il doppio evento Ecomondo+Key Energy presenta al mercato 32 start-up e scale-up. Aerospazio al servizio della riqualificazione ambientale, stampanti 3D che ripopolano le barriere coralline, apiari urbani smart e sistemi intelligenti che aiutano a ottimizzare i consumi degli elettrodomestici. Un percorso di approfondimento tra le startup circolari più innovative in un lungo viaggio virtuale che attraversa tutto lo stivale, dal Trentino-Alto Adige fino alla Sicilia.

Nell’ambito del Premio Sviluppo Sostenibile 2022, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con Italy for Climate e Step Tech Park, anche quest´anno vengono premiate le start up italiane presenti a Ecomondo e Key Energy impegnate a contrastare il cambiamento climatico, con l’obiettivo di selezionare i progetti più innovativi, efficaci e promettenti in termini di contributo al raggiungimento della neutralità climatica dell’Italia. Il premio viene assegnato nella giornata del 10 novembre.