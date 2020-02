Dal 2010, la campagna Two Sides ha ottenuto la modifica o la rimozione di affermazioni ambientali non scientifiche da parte di oltre 500 aziende e organizzazioni, tra cui molte delle più grandi società globali

Il 2019 è stato l'anno più proficuo, ad oggi , per la campagna contro il #greenwashing di Two Sides. A livello globale, Two Sides Europa, Nord e Sud America, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda hanno individuato 388 aziende e organizzazioni che utilizzano affermazioni non comprovate da dati scientifici sull'impatto ambientale della carta e della stampa.

Two Sides ha segnalato che 131 di queste aziende e organizzazioni contattate nel 2019 hanno rimosso o modificato i loro messaggi. Ciò porta il numero totale di aziende a oltre 500 dall'inizio della campagna nel 2010. “Come Two Sides Italia - afferma Massimo Ramunni, Country Manager - oltre che sul #greenwashing, stiamo lavorando sul tema delle #fakenews: il prossimo 10 marzo interverremo come Two Sides al convegno “STOP alle FAKE NEWS in ambito AMBIENTALE” organizzato da Green Planner con una relazione dal titolo “Cosa bisogna sapere delle foreste e del loro uso (e non abuso)”. Negli sforzi in corso per ridurre i costi, molte banche, fornitori di servizi di telecomunicazione, società di servizi pubblici e persino organizzazioni governative stanno incoraggiando i loro clienti a passare ai servizi digitali utilizzando affermazioni ambientali infondate come "Go Green - Go Paperless" e "Scegli la fatturazione elettronica per salvare un albero ”.



Jonathan Tame, del team globale di Two Sides, dice: “Affrontare il #greenwashing è una sfida continua, che richiede risorse significative per la ricerca, il monitoraggio e il coinvolgimento di così tante aziende e organizzazioni. A causa dell'enorme portata di alcune di queste, tali affermazioni non veritiere sulla carta hanno un effetto dannoso sulla percezione dei consumatori nei confronti della carta. Per questo motivo, la campagna contro il #greenwashing continuerà ad essere una priorità di Two Sides. Siamo grati per la collaborazione alle centinaia di aziende e organizzazioni con cui abbiamo lavorato negli ultimi anni ed anche ai stakeholders e ai consumatori che ci inviano esempi di #greenwashing".