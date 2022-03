Ucraina. “Vietando i voli aerei a corto raggio, l’Europa ridurrebbe le importazioni di petrolio dalla Russia per 2 miliardi di euro l’anno”. L’Isde: stop agli slot vuoti

Mettere fine ai voli a corto raggio nell’Unione Europea nei casi in cui esiste già un’alternativa in treno farebbe risparmiare all’Ue carburante sufficiente a ridurre le importazioni annuali di petrolio dalla Russia per circa 2 miliardi di euro all'anno, ma questa cifra potrebbe essere persino più alta a causa dell’attuale impennata dei prezzi del petrolio. È quanto emerge da un’analisi di Greenpeace Cee (Central and Eastern Europe).

Quasi il 70 per cento del petrolio in Europa viene usato per i trasporti, e l'aviazione è uno dei settori più dipendenti da questa fonte energetica. L’Ue importa circa il 27 per cento del petrolio dalla Russia, che è il suo principale fornitore. Ciò significa che, in media, un volo su quattro impiega petrolio russo.

“La dipendenza del sistema dei trasporti europeo dal petrolio alimenta sia conflitti sanguinosi sia la crisi climatica”, dice Herwig Schuster, della campagna europea Mobility for All di Greenpeace. “Ridurre il consumo di energia è il modo più facile e veloce per tagliare i finanziamenti a Putin e frenare l’emergenza climatica. Vietare i voli a corto raggio che hanno già una valida alternativa su rotaia è una misura semplice per ridurre subito l’uso del petrolio”.



Gli slot di Isde Medici per l’ambiente

L’associazione Isde Medici per l’ambiente mette sotto accusa “l’insensato e scandaloso inquinamento provocato dai voli senza passeggeri”. Secondo l’associazione, si stanno facendo volare nei cieli europei aerei vuoti, o con pochissimi passeggeri, al solo fine di "conservare gli slots", ovvero i permessi di decollo e atterraggio negli aeroporti. “L’associazione medici per l’ambiente Isde-Italia chiede che cessino questi voli pressoché del tutto inutili e soltanto nocivi. È noto che il trasporto aereo è una fonte importante di inquinamento atmosferico ed acustico e che contribuisce in modo rilevante ai cambiamenti climatici. Il trasporto aereo infatti utilizza combustibili fossili, cherosene e benzina avio”.



