Il sistema di scambio di quote di emissione ha meccanismo simili all’Ets europeo. Interessati inizialmente 2.225 produttori cinesi

La Cina vara il suo mercato dell’anidride carbonica con l'obiettivo di costringere migliaia di aziende nazionali a ridurre le emissioni climalteranti. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, il sistema coprirà inizialmente 2.225 produttori cinesi di energia, i quali generano circa un settimo delle emissioni globali di CO2 dall’uso di combustibili fossili. Queste aziende sono responsabili del 30% dei 13,92 miliardi di tonnellate di gas serra emessi dall’industria cinese nel 2019.

Il paese, che prevede di raggiungere il picco delle emissioni dopo il 2030, ha un obiettivo di neutralità carbonica fissato al 2060, cioè una decina di anni dopo le grandi economie occidentali. In questo suo programma intende non farsi trovare impreparata e comincia oggi a pianificare le politiche per combattere il cambiamento climatico e ridurre le emissioni.



Meccanismo simile all’Ets europeo

Il meccanismo individuato non è molto diverso dagli schemi europei dell’Ets. Con l'introduzione degli scambi di anidride carbonica, saranno fissati limiti di emissione per le imprese; è la prima volta. Le attività che non riusciranno a rispettare le quote di emissione dovranno acquistare i diritti di emissione pari alla parte eccedente.

Le aziende che riusciranno invece a rimanere sotto il tetto di emissione acquisiranno titoli pari al risparmio ambientale conseguito, titoli che potranno essere rivenduti sul mercato. In questo modo le imprese virtuose conseguiranno un vantaggio competitivo, mentre quelle a maggiori emissioni dovranno investire per ridurre la produzione di CO2 o saranno penalizzate dall’obbligo di acquisto dei diritti.

Rimangono tuttavia dubbi sull'entità del progetto, ridotta rispetto al progetto iniziale, e sull'efficienza del sistema perché alle emissioni verrà attribuito inizialmente un prezzo basso.