L’accordo valorizza il patrimonio umano e di competenze di Althesys, che manterrà la sua identità e indipendenza e continuerà ad essere guidata da Alessandro Marangoni come Amministratore delegato, che diventa anche azionista di TEHA Group.

Althesys, società professionale specializzata nella ricerca economica e nella consulenza strategica nei settori energia, ambiente e utilities, entra a far parte di TEHA Group. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita sia di Althesys, punto di riferimento in Italia per la consulenza e le analisi strategiche e di mercato nei settori energia, ambiente, utility e sostenibilità, tramite i suoi think tank ed i progetti sviluppati in oltre vent’anni di attività dei suoi professionisti, sia di TEHA Group, 1^ società di consulenza strategica e Think Tank in Italia e 4^ a livello europeo, con sede in Italia e uffici in 18 Paesi nel mondo. Con i 350 colleghi, TEHA Group realizza ogni anno più di 400 Studi Strategici e 850 eventi, coinvolgendo oltre 3.500 esperti e 46.000 imprenditori e manager. Con questa operazione, TEHA Group consolida e amplia il proprio know-how nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture, grazie all’esperienza e al team di Althesys.

Althesys, fondata da Alessandro Marangoni nel 2008, ha sviluppato negli anni forti competenze distintive nei settori energetici e ambientali grazie ai suoi think tank IREX – The renewable & power Industry think tank, NET – New Electricity Trends, WAS – Waste Strategy, Shared Value Institute e Top Utility che si aggiungono alle iniziative e piattaforme di approfondimento di TEHA Group.

L’accordo valorizza il patrimonio umano e di competenze di Althesys, che manterrà la sua identità e indipendenza e continuerà ad essere guidata da Alessandro Marangoni come Amministratore delegato, che diventa anche azionista di TEHA Group. Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Responsabile Area Scenari e Strategia e Consigliere di Amministrazione di TEHA Group, assumerà il ruolo di Presidente di Althesys.

"TEHA sta procedendo con il proprio consolidamento di crescita in Italia e a livello internazionale. Abbiamo identificato Althesys quale migliore opportunità per costituire il più grande Think Tank di consulenza in ambito energy, ambiente e utilities in Italia, condividendo con Althesys stessa qualità professionale, competenze tecniche e visione di crescita”. Ha commentato Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House - Ambrosetti e TEHA Group. “Questa operazione si aggiunge alle quattro acquisizioni realizzate da TEHA nell’ultimo biennio (GDS Communication, Oltre Consulting, Harvard Business Review Italia e Cybrain) e alla costituzione di TEHA Middle East a Ryiad. Molti altri investimenti verranno annunciati nei prossimi mesi”.

“Sono particolarmente felice di accompagnare Althesys in TEHA” - ha dichiarato Alessandro Marangoni, Amministratore Delegato di Althesys – “È una straordinaria opportunità di crescita per il nostro business e per la nostra squadra, che corona un percorso ventennale che ha visto Althesys affermarsi come punto di riferimento nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle utilities. L’operazione permette di proporci al mercato in maniera ancor più efficace, sfruttando le sinergie e condividendo i valori di TEHA”, mantenendo al contempo le nostre caratteristiche distintive e il know-how. Avviamo insieme con entusiasmo questo percorso, che porterà un ulteriore contributo alla creazione di valore per tutti i player e gli stakeholder del settore”.