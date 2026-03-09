Il conto economico dell’ambiente per gli anni 2023 e 2024. L’effetto superbonus. Di fronte a una crescita reale del Pil pari a +0,7%, nel 2024, il consumo di energia, le emissioni climalteranti e il consumo materiale interno sono diminuiti del 2,1%, 2,8% e 1,8%. Nel 2023 il consumo di energia è sceso del 4,8%, le emissioni climalteranti del 5,9% e il consumo materiale del 5,4%.

L’Istat ha fatto il conto economico dell’ambiente per gli anni 2023 e 2024. La sintesi è che nel 2024, di fronte a una crescita reale del Pil pari a +0,7%, il consumo di energia, le emissioni di gas climalteranti dei residenti e il consumo materiale interno sono diminuiti del 2,1%, 2,8% e 1,8%. Nel 2023, con una crescita reale del Pil dell’1%, si registra una flessione più marcata degli indicatori fisici: il consumo di energia era sceso del 4,8%, le emissioni di gas climalteranti del 5,9% e il consumo materiale del 5,4%. Nel 2023 il valore dei beni e servizi per la tutela ambientale prodotti era rimasto stabile: 214,7 miliardi (+0,4% rispetto al 2022). La spesa per la protezione dell’ambiente si era attestata a 52,9 miliardi (+2,8%) e il gettito delle imposte ambientali a 54,4 miliardi (+19,6%), con un aumento dell’11,2% nel 2024.



Energia ed emissioni

Nel 2024 prosegue la riduzione degli indicatori fisici forniti dai conti economici dell’ambiente: in un contesto economico in cui il Pil cresce (+0,7% in volume) il consumo di energia delle unità residenti diminuisce del 2,1% e le emissioni di gas climalteranti del 2,8%.

Nel 2023, la crescita del Pil dell’1% si era accompagnata a contrazioni più rilevanti del consumo di energia, sceso del 4,8%, e delle emissioni di gas climalteranti diminuite del 5,9%, nonché a un calo del consumo materiale interno del 5,4%.



Domanda e rinnovabili

La flessione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti nel 2023 è in gran parte il risultato della diminuzione della domanda di energia elettrica da un lato e, dall’altro, della sua produzione in misura crescente da fonti rinnovabili. In particolare, è aumentato l’utilizzo dell’idroelettrico e si è ridotto l’impiego di gas naturale e carbone.



Meteo mite

Inoltre, il minor ricorso al gas per riscaldamento, come conseguenza di un meteo particolarmente mite, e l’incremento dell’efficienza energetica del settore civile hanno contribuito a ridurre consumi ed emissioni. Le famiglie hanno ridotto più marcatamente i consumi e le emissioni negli usi domestici (-8,2% e -11,7% rispettivamente) che nel trasporto (-0,7% e -1,4%).



Nel 2024

Secondo le stime provvisorie disponibili per il 2024, il consumo di energia delle unità residenti si è ridotto del 4,1% nelle attività produttive mentre è aumentato del 2,2% nelle famiglie, sia in ambito domestico (+1,1%) sia per il trasporto in conto proprio (+3,7%). Parallelamente, le emissioni di gas climalteranti si sono ridotte del 4,5% nelle attività produttive e sono aumentate del 2,2% nelle famiglie.



Più ecotasse

La dinamica del gettito delle imposte ambientali, in crescita nel biennio 2023-2024, è stata condizionata dalla rimodulazione di specifiche misure di policy.

L’aumento nel 2023 del gettito derivante dalla fiscalità ambientale, pari a +19,6%, è in larga misura ascrivibile all’abolizione delle misure di contenimento dei costi dell’energia introdotte nell’anno precedente. Sono soprattutto il ripristino delle accise sugli oli minerali e – a partire dal secondo trimestre – degli oneri generali del sistema elettrico, a incidere sulla crescita del gettito delle imposte sull’energia, che si attesta nel 2023 a 42,4 miliardi pari al 78% della fiscalità ambientale.

Nel 2024 il gettito complessivo delle imposte ambientali sale a 60,6 miliardi (+11,2%), soprattutto per via dell’incremento di 4,7 miliardi delle imposte sull’energia elettrica (comprensive degli oneri del sistema elettrico).



L’ecoindustria

Il settore dei beni e servizi ambientali (noto anche come ecoindustria) ha fatto registrare nel 2023 una dinamica contenuta, attestandosi a 214,7 miliardi di euro in termini di produzione a prezzi correnti (+0,4% rispetto al 2022) e 80 miliardi di valore aggiunto (+2,2%).



Superbonus

Tra le varie tipologie di attività del comparto, quelle per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici mostrano il più alto incremento del valore aggiunto in valore assoluto (pari a 2,1 miliardi), continuando a beneficiare anche nel 2023 di elevati incentivi (soprattutto misure fiscali note come Superbonus 110%).

L’incremento nel 2023 della spesa nazionale per la protezione dell’ambiente è del 2,8% in termini nominali. Più marcato l’aumento della spesa del settore delle Imprese (+5,6%), soprattutto per effetto dell’aumento della spesa per consumi e investimenti nell’ambito della gestione dei rifiuti.



Per saperne di più https://www.istat.it/wp-content/uplo...