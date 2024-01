Il gettito delle imposte ambientali nel 2021 è cresciuto a 55 miliardi (+8,1%), cui è seguita una contrazione del 24,4% nel 2022. Le attività di gestione dei rifiuti assorbono oltre 24 miliardi

Torna a crescere in Italia la spesa per la tutela e protezione dell’ambiente. Lo riporta l'Istat nel report 2020-2022. Nel 2021 i principali indicatori di pressione dei conti ambientali crescono più del Pil (aumentato dell’8,3% in volume); nel 2022 le dinamiche sono differenziate. Nel 2021 il valore dei beni e servizi prodotti per la tutela ambientale sale a 181 miliardi (+54,1%), la spesa per la protezione dell’ambiente a 46,6 miliardi (+10,6%) e il gettito delle imposte ambientali a 55 miliardi (+8,1%), cui segue una contrazione del 24,4% nel 2022.



Chi paga: imprese e famiglie

Sono imprese e famiglie le due principali fonti della spesa per l’ambiente in Italia. Dalle aziende arriva il 65% e il 54% del totale per la gestione delle acque reflue e dei rifiuti. Le famiglie, acquistando i servizi, coprono quote del 29 e 25% del totale.



Energia ed emissioni

Il consumo netto di energia raggiunge 7 milioni di terajoule (+8,8%) nel 2021 (-5,0% nel 2022); le emissioni climalteranti salgono a 428 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente (+8,7%) nel 2021 (+0,1% nel 2022); il consumo materiale interno arriva a 505,5 Mt (+10,2%) nel 2021 (nel 2022 +2,1%).



I prodotti e servizi per l’ambiente

La spesa per l'ambiente è il 2,6% del Pil (contro il 2,5% dell'anno precedente).



Rifiuti in testa

La prima voce di spesa è ancora per i rifiuti. Le attività di gestione dei rifiuti, per la prevenzione della loro produzione, raccolta, trattamento e smaltimento, assorbono oltre la metà della spesa nazionale, pari a 24 miliardi nel 2021 (+10,1% sul 2020).



Depurazione delle acque

Il 22% della spesa per l’ambiente in Italia riguarda la gestione e depurazione delle acque reflue. Tra la riduzione degli scarichi, la raccolta e il trattamento dei reflui, l’economia italiana ha speso oltre 10 miliardi nel 2021 (+7%).



Disinquinamenti, biodiversità, paesaggio, aria

Dei restanti 12,5 miliardi di euro, più di un terzo va alla decontaminazione del suolo inquinato (voce che segna +12%), per il 27% alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio (+12%), per la parte restante alla salvaguardia di aria e clima, alla riduzione del rumore, ad attività di ricerca e sviluppo e alla protezione dalle radiazioni (complessivamente, in crescita del 20%).



Per leggere il documento dell’Istat: https://www.istat.it/it/files//2023/...