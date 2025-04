Al via la consultazione pubblica per definire il regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera del tessile. Il link a cui mandare il parere.

È stata avviata la consultazione pubblica sulla proposta di disciplina che introduce la responsabilità estesa del produttore (epr) nella filiera del tessile. Il provvedimento vuole rendere i produttori responsabili della gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, promuovendo un modello più sostenibile e circolare.

L’implementazione del sistema epr nel settore tessile ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione e della gestione dei rifiuti di prodotti tessili; incentivare il riuso, il riciclo e la corretta gestione di rifiuti tessili; responsabilizzare i produttori affinché adottino strategie di eco-design e l’utilizzo di materiali più sostenibili; raggiungere gli obiettivi europei in materia di economia circolare e di riduzione dei rifiuti.

“L’introduzione della responsabilità estesa del produttore nel settore tessile – spiega la viceministra Vannia Gava - rappresenta un passo fondamentale per la transizione verso un’economia più circolare e sostenibile. Con questo strumento vogliamo responsabilizzare i produttori affinché adottino strategie di eco-design e materiali più sostenibili, riducendo l’impatto ambientale della filiera e incentivando il riuso e il riciclo”.

“Il nostro obiettivo – prosegue Gava - è creare un sistema più efficiente e virtuoso, in linea con le sfide ambientali”.

La consultazione pubblica è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati che potranno inviare contributi e osservazioni sullo schema di decreto secondo le modalità disponibili al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/schem...