Il progetto Conscious Planet-Salva il suolo, movimento globale per salvare il pianeta, partirà il 21 marzo. Appuntamento il 2 aprile a Roma. Un viaggio di oltre 30mila chilometri che toccherà 26 nazioni

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), oltre il 90% del suolo della Terra potrebbe degradarsi entro il 2050 portando a crisi catastrofiche in tutto il mondo, incluse scarsità di cibo e acqua, siccità e carestie, cambiamenti climatici avversi, migrazione di massa e tassi di estinzione delle specie senza precedenti. In un tentativo urgente di invertire e fermare il degrado del suolo, Sadhguru, yogi, visionario e uno dei leader spirituali contemporanei più rispettati al mondo, presenterà il movimento Conscious Planet - Salva il Suolo nel marzo di quest'anno.

Il movimento Salva il Suolo cerca di galvanizzare e dimostrare il sostegno dei cittadini in tutte le Nazioni, e responsabilizzare i governi a dar vita ad un'azione politica atta alla rivitalizzazione del suolo e a fermarne un ulteriore degrado. Per fare in modo che questo accada, il Movimento ha l'obiettivo di raggiungere 3,5 miliardi di persone – il 60% dell'elettorato mondiale. Nel suo viaggio in moto di 30mila chilometri in solitaria, che attraverserà il Regno Unito, l'Europa e il Medio Oriente, Sadhguru visiterà 26 di queste 193 nazioni in 100 giorni. Partendo da Londra il 21 marzo, il suo viaggio culminerà nell'India meridionale, dove Sadhguru ha iniziato l'ambizioso progetto Cauvery Calling. Cauvery Calling ha lo scopo di facilitare la piantumazione di 2,42 miliardi di alberi in terreni agricoli privati nel bacino del fiume Cauvery, per ripristinare il fiume gravemente impoverito e rivitalizzare il suolo. Finora, i volontari di Cauvery Calling hanno permesso a 125.000 agricoltori di piantumare 62 milioni di alberi per risanare il suolo e rivitalizzare il fiume Cauvery.



Organizzazioni a sostegno

Il movimento Salva il Suolo è sostenuto da vari organismi e agenzie internazionali, come l'UNCCD e il Programma alimentare mondiale, ma anche da figure note come la rinomata conservazionista Jane Goodall, Sua Santità il XIV Dalai Lama, Marc Benioff, Deepak Chopra, Omar Sy, Victoria Azarenka, Tony Robbins, Maluma, Will.i.am e SZA.



Appuntamento a Roma il 2 aprile

Fra le tappe, quella italiana si concentrerà in un evento con Sadhguru and special guests: Fabio Volo, Elisa, Noemi e Giovanni Caccamo. L’evento romano si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, il

2 aprile dalle 18 alle 20. Per registrarsi all’evento: https://events.savesoil.cc/?location....



Per saperne di più: https://consciousplanet.org/it