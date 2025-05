Dice Copernicus che la temperatura globale è ancora più di 1.5°C al di sopra dell'era preindustriale. Anomalia della temperatura superficiale dell'aria per il mese di aprile 2025 rispetto alla media di aprile per il periodo 1991-2020.

Alcune ricerche sembrano confermare l’effetto climatico delle eruzioni devastanti che avevano colpito Tonga nel gennaio 2022. Il servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service) implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’Ue, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti registrati globalmente nella temperatura superficiale dell'aria e marina, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati della rianalisi Era5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.



I numeri

Il mese di aprile 2025 è stato il secondo più caldo a livello globale, con una temperatura media dell'aria superficiale Era5 di 14,96°C, cioè 0,6°C sopra la media di aprile per il periodo compreso tra il 1991 e il 2020.

Aprile 2025 è stato più freddo di 0,07°C rispetto all'aprile record del 2024 e più caldo di 0,07°C rispetto al terzo aprile più caldo del 2016.

Aprile 2025 è stato di 1,51°C sopra la media stimata tra il 1850 e il 1900 utilizzata per definire il livello preindustriale ed è stato il 21° mese degli ultimi 22 mesi in cui la temperatura media globale dell'aria superficiale è stata superiore di oltre 1,5°C al livello preindustriale.

Il periodo di 12 mesi compreso tra maggio 2024 e aprile 2025 è stato di 0,7°C sopra la media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 1,58°C sopra al livello preindustriale.

Secondo Samantha Burgess, responsabile strategico per il clima Ecmwf: "A livello globale, il mese di aprile 2025 è stato il secondo più caldo mai registrato, continuando la lunga sequenza di mesi oltre 1,5°C sopra al periodo preindustriale. Il monitoraggio climatico continuo è uno strumento essenziale per comprendere e rispondere ai continui cambiamenti del nostro sistema climatico.”



Europa e altre regioni

La temperatura media sulla terraferma europea per l'aprile 2025 è stata di 9,38°C, cioè 1,01°C sopra la media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per il mese di aprile, rendendolo il sesto aprile più caldo in Europa.

Le temperature sono state prevalentemente superiori alla media in tutta Europa, con le maggiori anomalie calde registrate nell'Europa orientale, nella Russia occidentale, nel Kazakistan e in Norvegia, mentre temperature più fredde della media si sono verificate in Turchia, nelle parti orientali di Bulgaria e Romania, nella penisola di Crimea e nella Fennoscandia settentrionale.

Fuori dall'Europa, le temperature sono state più alte della media nell'Estremo Oriente russo e in gran parte dell'Asia centro-occidentale. Sono state superiori alla media anche nella maggior parte del Nord America, in parte dell'Australia e nella penisola antartica e nell'Antartide occidentale.

Le temperature sono state maggiormente al di sotto della media nel Sud America meridionale, nel Canada orientale nella regione dei Grandi Laghi e nella Baia di Hudson, nella Groenlandia nord-orientale e nelle Svalbard, nell'Australia settentrionale e nell'Antartide orientale.



Il mare

La temperatura media superficiale marina per aprile 2025 su 60°S-60°N è stata di 20,89°C, il secondo valore più alto registrato per il mese, 0,15°C sotto il record di aprile 2024.

Le temperature sono rimaste insolitamente alte in molti bacini oceanici e mari. Tra questi, vaste aree dell'Atlantico settentrionale nord-orientale hanno continuato a registrare temperature da record per il mese. La maggior parte del Mar Mediterraneo è stata molto più calda della media, ma non da record come a marzo.

L'estensione del ghiaccio marino artico è stata del 3% sotto la media, la sesta più bassa estensione mensile per aprile nei 47 anni di registrazioni satellitari, dopo quattro mesi con valori mensili minimi record per il periodo dell'anno.

Le concentrazioni di ghiaccio marino inferiori alla media sono state più pronunciate nel Mare di Barents e nel Mare di Okhotsk, mentre nel Mare di Groenlandia hanno prevalso concentrazioni superiori alla media.

L'estensione del ghiaccio marino antartico è stata del 10% al di sotto della media, risultando la decima più bassa mai registrata per questo mese.

Le anomalie della concentrazione di ghiaccio marino intorno all'Antartide sono state contrastanti.



Il meteo

Nel mese di aprile 2025, gran parte dell'Europa centrale, la Gran Bretagna, la Fennoscandia meridionale e parte dell'Europa orientale hanno registrato condizioni più secche della media.

Al contrario, è stato prevalentemente più umido della media nella maggior parte dell'Europa meridionale, nella Norvegia settentrionale, nella Finlandia meridionale e in parte della Russia occidentale. Nella regione alpina si sono verificate forti precipitazioni che hanno provocato inondazioni, frane e valanghe.

Nell'aprile 2025, il clima è stato più secco della media in gran parte del Nord America occidentale, in tutta l'Asia centrale e orientale, nonché nella maggior parte dell'Australia meridionale, in Madagascar e in alcune parti del Sud America.

Condizioni più umide della media sono state osservate in alcune parti del Canada e dell'Alaska, nel centro-ovest degli Stati Uniti, in alcune parti della Russia orientale e centrale, nell'Africa meridionale, nell'Australia settentrionale e nell'America meridionale centrale. In molte di queste regioni le forti precipitazioni hanno causato inondazioni e danni associati.