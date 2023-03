La sera prima di spostare le lancette per l’ora legale spegneremo le luci per mostrare, con un simbolo, il bisogno di tutelare il pianeta

Sabato 25 marzo alle 20,30 torna Earth Hour, l’Ora della Terra, cioè l’evento globale del Wwf che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un’ora col desiderio di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per difendere il Pianeta.

L’evento centrale italiano si svolgerà sabato 25 marzo a Roma, alle ore 20,30, nel Colosseo; nel momento dello spegnimento sarà presente un ospite speciale che verrà svelato proprio in quella occasione.