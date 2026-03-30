Sbarca alla Camera la proposta di quelli che vogliono sempre l’ora legale. Ciò che fa risparmiare non è l’ora legale permanente: il risparmio viene dal cambiare in primavera e dal tornare all’ora naturale in autunno. Si risparmia di più con l’ora naturale. Così anno dopo anno cala il beneficio. I 110 anni della vera storia dell’ora legale dal 1916 a oggi.

di Pepi Katona

La settimana scorsa abbiamo spostato in avanti le lancette dell’orologio e abbiamo cambiato l’ora da quella naturale a quella legale. Il cambiamento dell’ora da ora solare a legale ci apporterà – assicura Terna, la spa dell’alta tensione – un beneficio in termini di risparmio energetico stimabile in circa 302 milioni di chilowattora, e in termini di portafoglio pari a 80 milioni di euro a seconda dell’andamento di prezzo che avrà l’elettricità nei prossimi mesi. Il risparmio sarà rinnovato in ottobre quando dall’ora legale torneremo all’ora naturale. Infatti non è l’ora di luce serale in più ottenuta artificialmente a darci il risparmio, bensì lo spostamento dei consumi tra estate e inverno.

E, puntuale, anche stavolta come a ogni cambio dell’ora si è ripresentato il partito dell’ora legale permanente, cioè quelli che vogliono cambiare il nome alle stesse ore di prima (cioè chiamare per sempre con il numero 7 quelle che per il sole sono le 6, oppure chiamare 22 quelle che per la natura sono le ore 21) oppure – in altre parole – vorrebbero che l’Italia adottasse l’ora del meridiano di Atene e di Helsinki.



Proposte

La proposta di cambiare nome alle ore con l’adozione dell’ora legale permanente è stata presentata lo scorso novembre dal deputato leghista Andrea Barabotti il quale ha fatto sue le proposte della Società italiana di medicina ambientale (Sima), non nuova a simili intemerate, e di Consumerismo. Entro giugno la commissione Attività Produttive della Camera potrebbe esaminare quali impatti energetici, economici e ambientali verrebbero dall’adozione dell’ora di Atene. È stata decisa un'indagine conoscitiva "sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori".



Ora naturale o artificiale

Nel 2018 la Commissione Europea aveva lanciato una consultazione fra i cittadini europei: volete o no il cambio dell’ora? L’84% dei 4,6 milioni di elettori europei avevano detto basta con il cambio dell’ora. L’anno dopo il Parlamento europeo aveva approvato una proposta di direttiva che avrebbe consentito ai Paesi membri, qualora lo avessero ritenuto opportuno, di rinunciare al cambio estivo dell’ora. L’ora naturale per tutto l’anno apporta sicuramente una minore complicazione alle vite dei cittadini, e secondo alcuni anche un risparmio. Il partito dell’ora artificiale ha sostenuto che invece dell’ora del sole bisogna adottare quella legale.



Come si risparmia

Il risparmio si ottiene dallo spostamento dei consumi elettrici per illuminare. D’inverno l’ora naturale fa risparmiare perché il sole “sorge” un’ora prima, e così c’è bisogno di usare meno elettricità per illuminare la mattina. Viceversa la sera con l’ora legale nello spostare in avanti le lancette di un'ora si ritarda l'utilizzo della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento.

I mesi in cui si risparmia in modo più consistente sono quelli delle mezze stagioni, nelle prime settimane di adozione dell’ora solare in ottobre e nelle prime settimane di adozione dell’ora legale in marzo. Poi il beneficio si attenua sempre di più a mano a mano che ci si addentra nell’inverno (per l’ora naturale) e nell’estate (per l’ora legale).

Il mese che segna il maggiore risparmio energetico stimato è ottobre con il ritorno allora naturale, in second'ordine il mese d'aprile quando scatta l’ora legale.

Nei mesi estivi, da giugno ad agosto, poiché le giornate sono già più lunghe rispetto ad aprile, l'effetto del ritardo nell'accensione delle lampadine si colloca nelle ore serali, quando le attività lavorative sono per lo più terminate, e fa registrare risultati meno evidenti in termini di risparmio di elettricità.

La maggiore richiesta di energia elettrica nei mesi estivi più caldi è dovuta soprattutto all'uso dei condizionatori d'aria, indipendente dall'ora legale poiché dipende solamente dalla temperatura, e non dal maggior numero di ore di luce naturale.

Il risparmio è più accentuato nei Paesi dell’Europa Settentrionale, i quali hanno una maggiore differenza nella durata del giorno tra estate e inverno, e per loro l’adozione di un’ora legale permanente sarebbe drammatica perché d’inverno sarebbe buio pesto – e luci accese - fino alla tarda mattinata.



Il beneficio maggiore è solare

In generale, con il ritorno all’ora solare d’inverno si risparmia più energia rispetto all’ora legale d’estate perché d’inverno l’ora di luce mattutina in più fa sentire il suo beneficio sul riscaldamento degli ambienti, per via delle inerzie termiche e della lentezza nel raggiungere la temperatura di comfort.



Il beneficio si riduce

Di anno in anno il beneficio del cambiamento fra l’ora legale e l’ora naturale in termini di consumo si sta riducendo. In primo luogo, l'illuminazione è sempre più marginale negli usi energetici e l’elettricità serve soprattutto per servizi non legati alla disponibilità di luce, come la forza motrice, i compressori di frigoriferi e surgelatori domestici o industriali, il raffreddamento delle unità di elaborazione dati e dei computer, il funzionamento di ospedali aeroporti ferrovie. Sono tutti utilizzi della corrente che non hanno un legame con le ore di illuminazione.

Inoltre anche nel settore specifico dell’illuminazione un contributo fondamentale a ridurre il ruolo del fabbisogno di luce è dato dalla diffusione dei led, che risparmiano corrente a bizzeffe.

Per esempio nel 2007 il cambio d’ora consentiva di tagliare 645 milioni di chilowattora, nel 2017 il risparmio era 567 milioni di chilowattora, quest’anno di appena 302 milioni di chilowattora.



La storia dell’ora legale

L'ora legale fu introdotta un secolo fa, durante la Prima Guerra Mondiale, da quasi tutti i Paesi europei per ridurre i consumi elettrici per l’illuminazione, a quei tempi l'uso di gran lunga maggiore dell’elettricità mentre oggi l’illuminazione è secondaria nella formazione della domanda elettrica.

In Italia la decisione è contenuta nel Decreto Legislativo luogotenenziale n. 631 del 25 maggio 1916, e rimase in vigore ancora qualche anno dopo la fine della guerra.

L’ora legale fu introdotta di nuovo durante la Seconda Guerra Mondiale per un periodo lunghissimo e continuato senza interruzioni, dal 14 giugno 1940 (l’entrata in guerra dell’Italia avvenne il 10 giugno) fino al 2 novembre 1942. Quando l’Italia dal ’43 al ’45 era divisa tra Repubblica Sociale al Nord (occupata dai tedeschi) e Regno d’Italia (liberato dagli alleati) il Paese ebbe due regimi diversi anche nell’orario.

L’ora legale diventò stabile dal 1965 (legge 503) e fu applicata dal ’66, dall’ultima domenica di maggio all’ultima di settembre. Poi fu uniformata con l’Europa.