Si riapre il dibattito sull’ecologia cosa da ricchi. Il re da decenni si impegna per la causa e ha avviato una campagna con molti strumenti di comunicazione

Spesso si sente dire che l’ecologia è un lusso per ricchi. L’affermazione sicuramente è forte e inappropriata, però in un caso l’ecologia è una cosa da re. Carlo, da sempre attivista ecologista, diventato re d’Inghilterra vuole promuovere una svolta verde al suo dominio e ai suoi sudditi e per farlo punta sulla comunicazione web, attraverso siti e un canale Youtube.

La televisione web del re si chiama Re:Tv (https://www.re-tv.org) e propone la sostenibilità, la lotta contro il cambiamento del clima, il riciclo dei materiali, il ricorso alle fonti rinnovabili d’energia. Per esempio, una delle sue automobili, una Aston Martin, è stata convertita a metano e viene alimentata con il biometano ottenuto dalla fermentazione agricola di prodotti delle sue tenute. Per lanciare il progetto di comunicazione, Carlo d’Inghilterra ha realizzato un video promozionale dal titolo “The Speeches, 50 Years of Speaking Up For The Planet”. Il titolo richiama il film “Il discorso del re” (The King’s Speech) in cui il protagonista è re Giorgio VI, nonno di Carlo. Nel video di alternano diverse celebrità dello spettacolo come Woody Harrelson, Leah Thomas, Glenn Close, Idris Elba, Jack Harries e Olivia Colman (la quale per due stagioni ha interpretato la regina Elisabetta II nella serie The Crown), i quali recitano estratti dai discorsi sull’ambiente che Carlo Windsor ha pronunciato nei decenni.



La televisione verde di re Carlo https://www.re-tv.org e il sito di promozione ambientale https://www.sustainable-markets.org