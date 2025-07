Per la rubrica “Il Plantigrafo” prosegue la collaborazione del naturalista Fabio Chinellato con e-gazette. Difendere la natura è un costo che può entrare nella bolletta elettrica. Il pericolo alla biodiversità rappresentato dalle linee elettriche: considerazioni su uno studio dell’Ispra. Il link allo studio.

di Fabio Chinellato*

Ma quanto mi costa ‘sta benedetta biodiversità?

Non bastavano le pensioni, la sanità, la scuola, il riarmo; adesso dobbiamo spendere soldi anche per “mettere in sicurezza le linee elettriche” altrimenti i pennuti rimangono fritti?

No perché l’ho letto l’articolo di Ispra, “Linee elettriche critiche e avifauna”. In sostanza le linee elettriche sono una non trascurabile causa di morte per diverse specie di uccelli, in particolare i migratori.



Il coraggio degli storni

Ma una volta gli storni non si posavano sui cavi belli tranquilli, incuranti dei cartelli “pericolo di morte” con tanto di teschio e tibie?

Sì, ma il pericolo di lasciarci le penne (letteralmente) per elettrocuzione (questo il termine tecnico) si concretizza quando vengono toccati contemporaneamente due cavi, e questo avviene per gli uccelli dall’apertura alare elevata (cicogne, rapaci e così via) o anche da specie di dimensioni più ridotte che si posano sui tralicci, dove i cavi si congiungono.



Spendere per la natura

E allora la soluzione è quella di spendere soldi per mettere in sicurezza i pali della luce? Ma siamo matti? Con la crisi che c’è!

Ma come, non siamo tutti animalisti, amanti della natura, desiderosi di un mondo più verde? Non andiamo in cerca del bollino che certifica la produzione biologica nei prodotti alimentari? Non ci indigniamo sui social quando si parla di abbattimenti di daini o di orsi?

Che cosa c’entra adesso ‘sta cosa? A me piacciono gli animali. Ho 3 gatti io. O forse sono 4, c’è un tigrato che ogni tanto viene a mangiare in giardino e fa strage di lucertole. A me dispiace per le lucertole, ma il tigrato è forte! E comunque tutte le cose che hai detto tu a me non portano via soldi!

Voglio mangiare vegetariano o biologico? So che pago di più, ma mi fa bene ed è più buono! Vogliono tirare il collo a 30 daini o a un orso? Mica devo metterci i soldi io per fermarli, basta farsi sentire. Al massimo firmo una petizione on line e applichiamo la democrazia diretta!

Quindi, tanto per capire il valore percepito delle specie, gatto, orso e daino bene, lucertole meno bene, capovaccaio alla sedia elettrica.

Capovac…ché?



Storie volanti

Capovaccaio. Una specie di avvoltoio, tipico del mediterraneo e reinserito in Italia con un progetto Life (LIFE Egyptian Vulture https://www.lifegyptianvulture.it/). È una delle specie che rischia di vedere alcuni dei suoi esemplari morire a causa dei cavi elettrici. A volte per contatto in volo, a volte perché i tralicci dell’alta tensione sono l’unico elemento verticale del paesaggio e diventano dei posatoi.

Ma è una bella bestia il capovaccaio. Però dai, non possiamo mica spendere soldi per un avvoltoio spelacchiato.



Il valore delle specie

La questione è sempre quella: quanto “vale” quella specie? Perché dovrebbe essere un bene avere i capovaccai (ma anche gli orsi, le lontre, i castori) nel nostro territorio?

I conti puramente monetari hanno valori diversi da specie a specie, ma la risposta generale è sempre quella: un elevato numero di specie (o un alto valore di biodiversità) è collegato a una maggiore complessità di un ecosistema. Maggiore complessità si traduce in maggiore stabilità, come una rete formata da molti nodi.

Un sistema con molte specie (vegetali, fungine, animali, eccetera) è un sistema che ha una maggiore capacità di resistere alle perturbazioni o di “ripararsi” e di ritornare integro dopo un disturbo (la tanto citata resilienza).

Tutto bello, tutto giusto, ma a me cosa viene in tasca?

Nulla. Nulla di materiale almeno. Cosa ti viene in tasca sapendo che sulle Alpi sono tornati gli orsi dopo essere scomparsi nel secolo scorso?

Niente. Sono belli gli orsi. È bello sapere che ci sono.



La coscienza

Ecco, forse questo è uno dei valori più grandi della tutela delle specie selvatiche: poter dimostrare (a noi stessi) di essere in grado di conviverci. Di aver maturato una coscienza e una capacità di vivere il nostro territorio diversa e – speriamo – migliore rispetto a quella di decenni o secoli fa.

Insomma, il capovaccaio val bene un traliccio in sicurezza.

Esatto.

E fai qualcosa per il gatto tigrato.



Pubblichiamo un passo dello studio dell’Ispra “Linee elettriche critiche e avifauna: la silenziosa minaccia alla sopravvivenza delle specie più vulnerabili. In Italia le linee elettriche pericolose per gli uccelli si sviluppano per centinaia di migliaia di chilometri, con impatti rilevanti sull’avifauna”:

Il forte impatto che le infrastrutture per il trasporto dell’energia causano sull’avifauna è dovuto alla diffusione capillare della rete elettrica sul territorio. Soltanto per l’alta tensione in Italia ci sono 75mila km di linee (fonte Terna) che servono per trasportare l’energia su grandi distanze; a queste si aggiungono oltre 366mila km di linee a media tensione e 746mila km di linee a bassa tensione (fonte e-distribuzione). Per avere un’idea di quanto sia estesa la rete a media tensione, basti pensare che la sua lunghezza complessiva è paragonabile alla distanza che separa la terra dalla luna (pari a 384.400 km).

Uno studio condotto a livello internazionale ha rivelato un dato impressionante: per rapaci e le cicogne che migrano tra l’Europa e l’Africa l’elettrocuzione è la principale causa di mortalità indotta dall’uomo. Lo studio è stato effettuato analizzando la causa di morte di 1704 uccelli seguiti dai ricercatori attraverso l’utilizzo di strumentazione gps. Ben il 40,5% delle morti causate dall’uomo è stato attribuito alla folgorazione sulle linee elettriche; questa percentuale sale al 47,2% in Europa per la maggiore diffusione delle linee elettriche sul territorio.

Un’incidenza così elevata di morti per elettrocuzione trova riscontro nei risultati di altri studi effettuati ricercando le carcasse di uccelli trovate ai piedi dei piloni: effettuando questi controlli, in media in Europa si sono rinvenuti 14 uccelli folgorati ogni 100 tralicci. A titolo esemplificativo si riportano alcune stime in grado di fornire un’idea della dimensione del fenomeno (Raptor Protection of Slovakia 2021):

700 gli uccelli morti per chilometro di linea elettrica in un anno in una zona umida olandese;

250.000-300mila gli uccelli morti ogni anno in Danimarca per collisione o elettrocuzione;

1.000mila gli uccelli morti in un solo anno in Francia;

2mila gli uccelli rinvenuti morti ogni anno in 100 km di linea elettrica all’interno del Parco Nazionale del Coto Doñana in Spagna.



Leggi la ricerca Ispra “Linee elettriche critiche e avifauna: la silenziosa minaccia alla sopravvivenza delle specie più vulnerabili” https://www.isprambiente.gov.it/it/n...



(*) Dottore forestale, zoologo naturalista